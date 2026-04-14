Ostavila je siguran posao i otvorila kavanu: 'Shvatila sam da sam u duši balkanska mama'

Moj dan počinje izuzetno rano, već oko dva-tri sata ujutro. Moram pripremiti sve kolače, palačinke i sve što ćemo toga dana nuditi. Cijela priprema mora biti gotova do 9 ujutro. Dan traje do dugo u noć. Intenzivno je i u poduzetništvu ne postoji 'work-life balance', ispričala nam je Dragana Dilparić (55), vlasnica kavane 'Darling&Shegerts' na zagrebačkim Ravnicama.

No, Dragana svoju karijeru nije započela u ugostiteljskoj industriji. Čak 25 godina radila je kao brend menadžerica za jedan popularni francuski kozmetički brend. Kako kaže, bila je to prava ženska priča, no, odlučila se za promjenu. Bila je hrabra i odlučila uzeti život u svoje ruke. I prije samog otvaranja kavane, otišla je na prekvalifikaciju za slastičarku i prva joj je ideja bila otvoriti slastičarnicu. No, shvatila je da se samo od kolača ne može živjeti. Zbog toga se odlučila na doručak.

- Shvatila sam da sam u duši prava 'balkanska majka'. Volim ugošćavati i kuhati. Klincima sam uvijek ostavljala male švedske stolove ujutro prije nego što sam odlazila na posao. Uvijek sam gledala da to bude lijepo, zdravo i da mogu birati - ispričala nam je Dragana.

No, sami poduzetnički početak nije bilo lagan. Naime, kavanu je otvorila samo tri mjeseca prije početka pandemije. Priča nam kako se samo dan prije potpunog lockdowna čekalo na red ispred kavane za doručak, a odmah idući dan - šok i zatvaranje svih ugostiteljskih objekata.

Također, otkrila nam je kako joj je u početku bilo teško objasniti djeci zašto odlazi sa sigurnog posla u nešto potpuno novo. No, isplatilo se.

- Moraš svaki dan biti uspješan jer želiš da ti svaki gost bude zadovoljan i da sutra dođe ponovno. Ne možeš biti neraspoložen. Ne mogu ti taj dan jaja ili doručak ispadati loše. Znači, moraš stvarno svaki dan biti na sto posto. Imamo stvarno ludih planova i nadam se da će to ova godina donijeti u smislu širenja vanjske kuhinje, cateringa i tako raznih drugih stvari - otkrila nam je Dragana.

No, osim poslovnog uspjeha, Dragana je ostvarila uspjeh i u privatnom životu. Naime, izgubila je više od 15 kilograma, koje je nakupila zahvaljujući stresu uslijed svih tih poslovnih izazova. Uspjela je, kaže, vratiti se na kilažu koju je imala prije 17 godina.

- To je nešto najluđe što mi se dogodilo i nešto što još uvijek ne mogu vjerovati. Ja još uvijek nisam bacila svoje velike hlače jer jednostavno stvarno ne vjerujem da se to događa - rekla nam je.

Kada je odlučila da želi skinuti kilograme, otišla je kod liječnika kako bi dobila najstručniju moguću pomoć i da joj objasni na koji način funkcionira lijek. Prije samog prepisivanja lijeka, Dragana je morala obaviti kompletne krvne pretrage, a liječnik joj je, nakon uvida u njezinu medicinsku dokumentaciju pripisao lijek za mršavljenje GLP-1, odnosno u njenom slučaju Wegovy.

- U početku sam imala male mučnine, ali to je ništa. Ono što mi je posebno dobro je da svaka dva mjeseca imam kontrole, tako da liječnik prati moje stanje - otkrila nam je.

Ispričala nam je i da veliki broj liječnika zna malo o tome lijeku pa ga zbog toga ne pripisuju svojim pacijentima. No, kada su liječnici informirani te kada su pacijentovi nalazi 'čisti', lijek im se može pripisati.

- Ohrabrujem svakog da krene tim putem jer zašto bi se patio - zaključila je Dragana.