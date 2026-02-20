Peđa Jovanović: 'Volim zimu, a i moj cover je postao viralan kada je pao prvi snijeg'

Jedan od miljenika ženske publike, Peđa Jovanović, svoj će koncert karijere održati u Areni Zagreb. Otkrio je koje hitove će zasigurno izvesti, hoće li gostovati Breskvica i zašto voli Hrvatsku publiku.

- Prvo kad dođem u Zagreb smjestim se u hotel i popijem kavu, a najbolje u Hrvatskoj mi je što publika tako lijepo prihvaća sve što ja radim i što mi daju do znanja da sam na dobrom putu - rekao je srpski pjevač, klavijaturist i skladatelj.

Ovu subotu, 21. veljače, hrvatska će ga publika moći slušati u Areni Zagreb. Počastilo ga je i vrijeme, naime Peđa nam je otkrio da voli zimu i skijanje te da je njegov cover pjesme 'Rekla si mi da ne voliš zimu' postao popularan tek kada je pao prvi snijeg od objave.

- Kad je došla zima i kad je počeo padati snijeg, ljudi su se na društvenim mrežama snimali na snijegu uz moju verziju pjesme. Tako je, preko noći, postala viralna - objasnio je Peđa.

Naime, cover 'Rekla si mi da ne voliš zimu' u originalnoj izvedbi Kemala Malovčića i Južnog vetra, broji preko 27 milijuna pregleda, a među najslušanijim pjesmama je i duet u suradnji s Breskvicom 'Nemoguća ljubav'. No, zbog svog nastupa, Breskvica neće gostovati na koncertu.

Na koncert će 99 posto, kako kaže Peđa, doći i njegova supruga Ana s kojom ima troje djece te s kojom je tri puta prekidao odnos. Pitali smo ga kako ipak zadržati brak.

- Pa kad je ljubav tu sve je lako. Bez ljubavi ništa neće trajati - rekao je.

Peđa je od 2012. do 2017. bio član grupe Lexington bend kao klavijaturist.

- Mi se čujemo gotovo svakodnevno. To su mi zaista prijatelji s kojima se družim i privatno i drago mi je da smo ostali u zaista dobrim odnosima - rekao je Peđa.

