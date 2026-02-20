Obavijesti

Video

Komentari 0
24 PITANJA

Peđa Jovanović: 'Volim zimu, a i moj cover je postao viralan kada je pao prvi snijeg'

Piše 24sata video,
Čitanje članka: 2 min
Peđa Jovanović: 'Volim zimu, a i moj cover je postao viralan kada je pao prvi snijeg'
Foto: Neva Žganec/Canva

Srpski pjevač i klavijaturist održat će koncert karijere u Zagrebu ove subote. Otkrio nam je tko će sve biti na koncertu, nedostaje li mu Lexington bend i što najviše voli u Hrvatskoj. Pogledajte u videu

Admiral

Jedan od miljenika ženske publike, Peđa Jovanović, svoj će koncert karijere održati u Areni Zagreb. Otkrio je koje hitove će zasigurno izvesti, hoće li gostovati Breskvica i zašto voli Hrvatsku publiku. 

POGLEDAJTE VIDEO: 

- Prvo kad dođem u Zagreb smjestim se u hotel i popijem kavu, a najbolje u Hrvatskoj mi je što publika tako lijepo prihvaća sve što ja radim i što mi daju do znanja da sam na dobrom putu - rekao je srpski pjevač, klavijaturist i skladatelj. 

Ovu subotu, 21. veljače, hrvatska će ga publika moći slušati u Areni Zagreb. Počastilo ga je i vrijeme, naime Peđa nam je otkrio da voli zimu i skijanje te da je njegov cover pjesme 'Rekla si mi da ne voliš zimu' postao popularan tek kada je pao prvi snijeg od objave.

Zagreb: Pjevač Peđa Jovanović
Zagreb: Pjevač Peđa Jovanović | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

  

- Kad je došla zima i kad je počeo padati snijeg, ljudi su se na društvenim mrežama snimali na snijegu uz moju verziju pjesme. Tako je, preko noći, postala viralna - objasnio je Peđa. 

Naime, cover 'Rekla si mi da ne voliš zimu' u originalnoj izvedbi Kemala Malovčića i Južnog vetra, broji preko 27 milijuna pregleda, a među najslušanijim pjesmama je i duet u suradnji s Breskvicom 'Nemoguća ljubav'. No, zbog svog nastupa, Breskvica neće gostovati na koncertu. 

Zagreb: Pjevač Peđa Jovanović
Zagreb: Pjevač Peđa Jovanović | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Na koncert će 99 posto, kako kaže Peđa, doći i njegova supruga Ana s kojom ima troje djece te s kojom je tri puta prekidao odnos. Pitali smo ga kako ipak zadržati brak. 

- Pa kad je ljubav tu sve je lako. Bez ljubavi ništa neće trajati - rekao je. 

Peđa je od 2012. do 2017. bio član grupe Lexington bend kao klavijaturist. 

- Mi se čujemo gotovo svakodnevno. To su mi zaista prijatelji s kojima se družim i privatno i drago mi je da smo ostali u zaista dobrim odnosima - rekao je Peđa.

Pogledajte i 24 pitanja s Bojanom Vaskovićem: 

VIDEO
Bojan Vasković iz grupe Lexington otkrio je zašto je plakao na koncertu u Beogradu 2020., tko će biti gosti na njihovom koncertu u Areni Zagreb te je li se čuo s Lepom Brenom nakon nezgode. Pogledajte u videu. | Video: 24sata Video

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bolest od koje je umro 'Dawson' je tihi ubojica - ovo su simptomi raka debelog crijeva
PREPOZNAJTE IH NA VRIJEME

Bolest od koje je umro 'Dawson' je tihi ubojica - ovo su simptomi raka debelog crijeva

James Van Der Beek, zvijezda serije Dawson’s Creek, preminuo je u 48. godini nakon borbe s kolorektalnim karcinomom. Ova bolest sve češće pogađa mlađe osobe, pa je važno prepoznati tihe znakove bolesti
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Ervin iz Big Brothera ima 170 kg: Sada sam u strongman fazonu, zadovoljan sam formom
OTKRIO NAM PLANOVE

Ervin iz Big Brothera ima 170 kg: Sada sam u strongman fazonu, zadovoljan sam formom

Više od deset godina nakon Big Brothera, Ervin Mujaković ostao je poznato lice, ali sada izgleda potpuno drugačije nego za vrijeme showa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026