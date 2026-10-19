Plenkovićevih 10 godina mandata: Što biste promijenili da ste na njegovom mjestu?

ZOMBI ŠETNJA
VIDEO Zombiji preplavili Mexico City: Pogledajte ove kadrove...
'Zombiji' su u nedjelju preplavili ulice Mexico Cityja na tradicionalnoj "Zombi šetnji", jednom od najvećih tamošnjih okupljanja uoči Noći vještica. Sudionici odjeveni u jezive kostime, među kojima su bili i zombiji inspirirani legendarnim spotom Michaela Jacksona za pjesmu "Thriller”, plesali su, pozirali za fotografije i zabavljali prolaznike. Povorka je nakon nekoliko sati glazbe i zabave završila u središtu meksičke prijestolnice.
VIDEO
Kostimi u Meksiku
|
Video: 24sata/Reuters
VIRALNA SNIMKA
VIDEO Kraj njih gori, nasilje je posvuda, ali to ih ne dira: Usred pariškog kaosa uživaju u piću...
PARIZ: Sjeli su, naručili piće, opustili se i krenuli u razgovor. To što okolo gori, što nasilni prosvjednici pljačkaju i tuku se s policijom... To sad nije njihov problem. Reuters je objavio snimku para koji je uživao u svojoj večeri kod Slavoluka pobjede u Parizu, nedaleko od ove lokacije došlo je do nekih od najgorih nereda za vrijeme ovih demonstracija...
VIDEO
Par uživa u kafiću u Parizu a oko njih kaos
|
Video: 24sata/Reuters
'NIŠTA SE NE MOŽE USPOREDITI'
VIDEO Glamur, seksepil i donje rublje: Ovako su se 'anđelice' pripremale za senzualnu reviju
LOS ANGELES - Kylie Jenner, Barbara Palvin, sestre Hadid, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio samo su neke od manekenki koje su prošetale Victoria's Secret pistom na dugo iščekivanoj reviji. Ambrosio je uoči revije rekla: 'Ovo je najveća modna revija na svijetu, ništa se ne može usporediti... Fanovi ovo čekaju cijelu godinu, a neki kažu da je ovo kao 'Super Bowl modnih revija''
VIDEO
Sestre Hadid, Ambrosio, Lima nosile su zanosnu reviju donjeg rublja...
|
Video: 24sata/reuters
UTRKA U NJEMAČKOJ
VIDEO Kratke noge, velika trka: Jazavčari pokazali svoju brzinu
Utrka jazavčara u Münchenu u nedjelju, 18. listopada, okupila je brojne vlasnike i njihove kratkonoge ljubimce. Uz glasno navijanje, poslastice i omiljene igračke, psi su jurili odvojenim stazama dugima 40 metara, raspoređeni u težinske kategorije. Organizatorica Denise Wenzel-Hinte kaže da događaj postaje sve popularniji: prije četiri godine imali su jednog izlagača i 30 pasa, a danas sa 150 izlagača ispunjavaju cijeli Motorworld. No jazavčari su poznati po tvrdoglavosti, pa vlasnicima nije preostalo drugo nego nadati se da će obećana nagrada njihove ljubimce dovesti do cilja.
VIDEO
Utrka jazavčara u Njemačkoj
|
Video: 24sata/Reuters
KOD DOMA ZDRAVLJA
ŠTRUMPFOVI DINAMOVCI Ovo je novi grafit Boysa, pogledajte ga
ZAGREB - Bad Blue Boysi su na vanjskim stepenicama Doma zdravlja na Savici izradili još jedan grafit u stilu crtanih junaka, ovaj put u pitanju su Štrumpfovi
VIDEO
Grafit štrumfova navijačke skupine BBB
|
Video: 24sata/Matija Habljak/PIXSELL