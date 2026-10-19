Plenkovićevih 10 godina mandata: Što biste promijenili da ste na njegovom mjestu?

VIRALNA SNIMKA

VIDEO Kraj njih gori, nasilje je posvuda, ali to ih ne dira: Usred pariškog kaosa uživaju u piću... PARIZ: Sjeli su, naručili piće, opustili se i krenuli u razgovor. To što okolo gori, što nasilni prosvjednici pljačkaju i tuku se s policijom... To sad nije njihov problem. Reuters je objavio snimku para koji je uživao u svojoj večeri kod Slavoluka pobjede u Parizu, nedaleko od ove lokacije došlo je do nekih od najgorih nereda za vrijeme ovih demonstracija...

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