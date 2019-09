'Pokušavaju me kopirati, ali oni nemaju dovoljno talenta za to'

Mala Lorena je shook. Da mi je ovo netko rekao prije 8 godina, ne bi mu vjerovala. Ne znam kako da opisem srecu i zadovoljstvo koje osjecam. Iskreno, iznenadila sam i samu sebe.. Ovo uistinu je ogroman uspjeh za mene, i jos jednom ponavljam da sam pre pre zahvalna. Prvo hvala mom team-u koji su mi omogućili sve da bi imala što bolji nastup. Iznimno hvala Tončiju Huljiću bez kojeg se ovo nebi dogodilo. Hvala gosp. Vjekoslavi Huljić i Ivanu Huljiću na tekstu te Leu Škaro na aranžmanu. Hvala @loveelfs na spektakularnom outfitu i zbog kojeg sam se osjecala da sam stvarno u Babilonu, a ne na pozornici. Hvala @frizerskisalondomino i @ivaberisic na predivnom make up-u. Hvala mom koreografu Igoru Barberić koji mi je pomogao da pokazem sviju inner Beyonce 💜 I naravno, hvala svima vama koji ste glasali za mene i koji ste me podrzavali. Zbog vas sam zaradila visoko drugo mjesto, koje cu zauvijek pamtiti. Mom @rokoblazevic_official zelim svu srecu na ovom svijetu, jer sam mu to uvijek zeljela i uvijek cu zeljeti. Htjela bih se raspisati o tome koliko sam zahvalna i sretna, ali stvarno nemam nikakvih rijeci koje bi opisale to. Ovo nije kraj, ovo je tek pocetak.. ✌🏼💜✨

