Popović Volarić uništio Šebalju auto: Mislio sam da se neću živ izvući, vidio sam bijelu svjetlost

Već je 48 epizoda serijala 'Zvijezde vrište' na YouTube kanalu 24sata iza nas. Šebalj je ugostio brojne zvijezde, a najnovija 'žrtva' mu je poznati hrvatski glumac Janko Popović Volarić

<p>Znam 100 posto da ćeš vrištati danas jer si došao s Mercedesom. I znam da nećeš uspjeti okrenuti auto pod ručnom, rekao je Juraj Šebalj (44) svom novom gostu. Glumac Janko Popović Volarić (40) novi je gost serijala 'Zvijezde vrište' na YouTube kanalu 24sata.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Janko Popović Volarić u 'Zvijezde vrište'</strong></p><p>Ovoga puta, emisija je krenula malo drugačijim smjerom. Umjesto da Šebalj najprije provoza svog gosta, Janku je odmah odlučio dati volan u ruke i priliku da pokaže svoje vještine na stazi. Nakon kratke vožnje, Popović Volarić je odmah dobio zadatak okrenuti auto pod ručnom.</p><p>- Dobar si, dobar. Iz prve si uspio. Ovaj dečko obećava - zadovoljan je bio Šebalj nakon što je Janko uspio odraditi izazov. No, Janko nije stao samo na tome. Driftao je stazom i oduševljavao Šebalja svojim vještinama. Šebalj ga je htio zaustaviti, no Janko se uživio i nastavio sa driftom.</p><p>No, došlo je i vrijeme da Šebalj pokaže 'tko je gazda'. Janko je sjeo na suvozačko mjesto, a Juraj krenuo s driftom po stazi. Glumac nije pokazivao strah dok je Šebalj izvodio 'ludorije' stazom. Šebalj je odlučio dati Popoviću Volariću još jednu šansu da se još bolje pokaže u driftu.</p><p>- Moj izazov koji sam sebi zadao bio je da Šebalju uništim auto. I ja sam u tome uspio - našalio se Janko nakon što auto jedno kratko vrijeme nije mogao upaliti. No, brzom reakcijom mehaničara, i to su sredili, a Janko je uzbuđeno nastavio s vožnjom. Janko je Šebalju otkrio da je uzeo malu pauzu od glume i da si je ograničio broj uloga pa trenutno ima više slobodnog vremena.</p><p>- Dosta sam uloga odbio. Neke sam i prihvatio, a možda nisam trebao, a odbio sam i stvari koje nisam trebao - iskren je bio glumac prije nego što su on i Šebalj završili vožnju.</p><p>- Mislio sam da se neću izvući živ. Vidio bijelu svjetlost. Cijeli život mi je prošao pred očima - našalio se Šebalj na Jankovu vožnju</p><p>Jankovu i Šebaljevu vožnju pogledajte na YouTube kanalu 24sata.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p> </p>