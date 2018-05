Princeza od zabrana: Meghan više ne smije igrati - Monopoly

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Meghan Markle (36) vjerojatno je drugačije zamišljala život princeze kad je prije dvije godine upoznala princa Harryja. Američka glumica je ulaskom u kraljevsku obitelj možda ostvarila snove koje je imala kao djevojčica, no vrlo brzo će shvatiti da svoj život neće držati u svojim rukama. Ili barem ne koliko bi željela.

POGLEDAJTE VIDEO SPECIJAL

[video: 1199909 / ]

Uloga princeze donosi brojne obveze, pravila ponašanja, ali i zabrane. Kraljevska obitelj voli se zabavljati uz društvene igre. Osim uz jednu. Sve može proći osim - Monopolyja. Bizarno, ali istinito. Zbog te vrlo popularne igre bilo je toliko svađa u Buckinghamskoj palači da su je zabranili. Nadamo se da Meghan nije baš ljubiteljica Monopolyja…

Više ne smije dijeliti niti autograme, no nije to do nje. Svim članovima kraljevske obitelji nije dopušteno svojim potpisima uveseljavati javnost. Razlog? Uskraćivanjem autograma štite se od rizika krivotvorenja. Zanimljivo, ali drži vodu. Recimo...

Meghan je kao iznimno popularna glumica bila vrlo aktivna na društvenim mrežama. Tu sad podvlačimo riječ ‘bila’. Nijedan član kraljevske obitelji, naime, ne smije imati račun na bilo kojoj društvenoj mreži. Meghan je morala ugasiti i lifestyle blog na kojem je pisala o svojim putovanjima i objavljivala fotografije. Prije četiri godine u svojim je objavama ishvalila Hrvatsku.

I dalje će putovati, no više se neće moći probuditi, nazvati prijateljice i već popodne biti u zrakoplovu za, recimo, Maldive. Zbog osiguranja koje sada mora imati uza sebe, putovanja se planiraju i šest mjeseci unaprijed. A kad i posjeti neku državu, neće baš previše uživati. Za razgledavanje će imati pola sata, a ostatak vremena otpada na obveze.

Američka glumica bila je i politički vrlo aktivna. Podržavala je Hillary Clinton na posljednjim predsjedničkim izborima i često je komentirala dnevnopolitičke teme. E, to joj više nije dozvoljeno, a zbog ’neutralnosti’ čak neće više niti glasovati.

Postavši princezom, Meghan se oprostila s glumačkom karijerom. Nije da joj je kraljica Elizabeta zabranila baviti se glumom, no britanska princeza ima toliko obveza da se ne stigne baviti nijednim drugim poslom. Nije zabrana, ali kao da jest.

Sve žene u kraljevskoj obitelji moraju nositi šešire na službenim zabavama i druženjima. Izbor ipak postoji, pa je šešir moguće zamijeniti tijarom, koju smiju nositi samo udane žene unutar kraljevske obitelji.

I za kraj, Meghan svoje darove više neće otvarati na Božić, kraljevska obitelj to čini na Badnjak. Na Božić imaju previše obveza i protokol je brutalan.

Amerikanki neće biti lako na britanskom dvoru, no ako pregrmi neigranje Monopolyja, onda će valjda sve biti u redu.