Prvi pobjednici u metaverseu slažu se u jednome: 'Video će i dalje biti na tronu digitala!'

Brucoš, Sponzoruša, Kupi ciglu, Ruf mich an, Perje, Prpošna, Štrukana, Spot-on!, Reži me, Kućni filmić i Klimaxx najoriginalniji su nazivi kategorija. Za titulu najboljeg i najoriginalnijeg videa u Hrvatskoj u 2021. godini ukupno se natjecalo preko sto digitalnih video uradaka i njihovih kreatora.

Dodjela nagrada bila je potpuno drugačija nego do sad! Pred okupljenim avatarima u metaverseu voditelj Ivan Vukušić proglasio je pobjednike ovogodišnjeg Oriđiđi video awardsa. Nakon svečane prozivke dobitnika, prebacili smo se na party na plaži gdje je stotinu avatara moglo plesati, pričati i razmijeniti iskustva, penjati se na vrh svjetionika, razgledavati otok na kojem je bila dodjela nagrada, a član žirija i redatelj Dalibor Matanić sve je provozao gliserom oko otoka. Na kraju, sve nas je iznenadio vatromet.

Pobjednik koji je osvojio najviše bodova i to u dvije kategorije, te time završio na tronu kategorije 'Klimaxx' je 'Foreo Sweden', svjetski brend kozmetičkih proizvoda za čišćenje i njegu kože.

- Osim po priznanju za projekte na kojima smo radili, koja svima puno znače, dodjelu ćemo definitivno pamtiti po tome što nam je prva u Metaversu na kojoj smo sudjelovali. Bilo je odlično biti dio tako nečega! - rekla je Marina Kuleš, social media manager Forea.

Koliko vam znači osvojena nagrada za najbolji digitalni video?

Marko Mandić, Reroot agency:

- Osvojena nagrada za cijeli Reroot tim znači jako puno! Posebno nam je drago jer smo nagradu osvojili u izrazito zahtjevnoj kategoriji Perje za video financija i osiguranja. Ovo nam je dodatni motiv da nastavimo producirati video sadržaj na vrhunskoj razini i da se družimo s vama i iduće godine.

Marina Kuleš, FOREO Sweden:

- Svako priznanje u marketinškoj industriji je dobrodošlo, naročito kada je to iz digitalnog područja. Iako smo globalni brand, naše se kampanje često proizvode upravo na području Hrvatske u suradnji s hrvatskim produkcijama, pa nam je to potvrda da smo uspješno razvili i plasirali projekt.

Lana Radišić, Bruketa&Žinić&Grey:

- Svaka nagrada puno nam znači jer je to prvenstveno pokazatelj gdje smo i u kojem smjeru trebamo ići te na čemu trebamo više raditi kako bismo bili još bolji. Biti izabran za nagradu, pored toliko snažne konkurencije, uvijek je lijep osjećaj i vjetar u leđa. Znači da smo kao tim nešto odradili kako treba.

Vlatka Kraljić, A1 Hrvatska:

- Nagrada je validacija našeg rada i potvrda da idemo u dobrom smjeru, a ujedno je i motivacija da nastavimo raditi na dobrim projektima.

Koštana Pavić, Q agency:

- Puno nam znači nagrada jer je još jedan dokaz da smo uspješno prenijeli naše tri ključne vrijednosti u Q-u.

Marko Ostojić, ZOO agency:

- Jako nam je drago, hvala žiriju!

Milica Marjanović, FullHouse Ogilvy:

- Veoma smo sretni jer se bavimo digitalom i vjerujemo u budućnost samog digitalnog sektora.

Alen Tkalčec, Travel Influencer:

- Svako priznanje za svoj rad je uvijek dobro došlo, pa tako i ova nagrada. Kreiranje videa mi je uvijek bila strast, pa je ova nagrada super priznanje da se trud isplati.

Kako ste doživjeli prvi metaverse event u Hrvatskoj?

Marko Mandić, Reroot agency:

- Definitivno posebno iskustvo jer je i nama ovo bio prvi event takve vrste. Podržavamo novitete i inovacije, iz tog razloga dajemo 10/10 za prvi metaverse event u Hrvatskoj!

Marina Kuleš, FOREO Sweden:

- Sve pohvale za organizaciju - metaverzum postoji i u Hrvatskoj!

Lana Radišić, Bruketa&Žinić&Grey:

- Event je bio super! Vrlo zabavan i inovativan. Podigao je ljestvicu drugim takvim i sličnim događajima, a što je najvažnije, komunicira prema široj javnosti važnost toga trenda, posebice u marketinškoj komunikaciji. O metaverseu se puno govori, ali vi ste ga i vrlo uspješno realizirali.

Vlatka Kraljić, A1 Hrvatska:

- Zbog internih ograničenja koje imamo na mreži, a sve zbog sigurnosnih mjera, nažalost nismo imali mogućnost prisustvovati ovom eventu, ali sudeći po reakcijama prisutnih, rekli bismo da pohvala ne nedostaje i da nas u budućnosti očekuje još veći broj istih, iako moramo biti iskreni pa reći da su nam live druženja ipak draža.

Koštana Pavić, Q agency:

- Metaverse event je bio zanimljiv, koncept mi je jako fora i veoma mi je drago da sam prisustvovala tome.

Marko Ostojić, ZOO agency:

- Zanimljivo, definitivno ima budućnost!

Milica Marjanović, FullHouse Ogilvy

- Oduševljeni smo metaverseom i svaka čast na inovativnosti, vidimo da i u budućnosti ovako proslavimo dodjele nagrada.

Alen Tkalčec, Travel Influencer:

- Zanimljivo i novo iskustvo. Vjerujem da je ovo budućnost digitalnog svijeta. Mogućnosti su beskrajne.

Koja je tajna uspjeha vašeg videa?

Marko Mandić, Reroot agency:

- U svakoj sekundi produciranog materijala se trudimo biti maksimalno kreativni kako bi isporučili kvalitetan sadržaj koji će biti prepoznat kod publike.

Marina Kuleš, FOREO Sweden:

- Nema tajne, recept je jednostavan - kombinacija inhouse kreative i dugoročne uspješne suradnje s produkcijskom kućom je ključ.

Lana radišić, Bruketa&Žinić&Grey:

- Tajna je uvijek kreativnost u službi rješavanja komunikacijskog izazova brenda.

Koštana Pavić, Q agency:

- Tajna uspjeha našeg videa je to što smo uspjeli prenijeti naše tri vrijednosti na drugačiji način, prepun fora i bez da smo ispali sladunjavi.

Marko Ostojić, ZOO agency:

- Činjenica da su svi zainteresirani (Ivan Šarić, produkcija, klijent i mi) bili spremni na avanturu i izlazak iz zone komfora.

Milica Marjanović, FullHouse Ogilvy:

- Recept je jednostavan. Gledali smo da zajedničkim snagama pomognemo i da otvorimo svima vidike oko bitne teme, a to je zagađenost zraka. Timski rad i vjera su se isplatili.

Alen Tkalčec, Travel Influencer:

- Teško mi je govoriti o uspjehu mojih videa jer meni uvijek nešto fali. Uvijek gledam je li možda moglo bolje i drugačije, ali nadam se da je do toga jer je dobar miks lijepih kadrova i glazbe, te zvučnih efekata s kojima gledatelj još više ima osjećaj da se nalazi tamo.

Kakva je po vašem mišljenju budućnost digitalnih videa?

Marko Mandić, Reroot agency:

- Naše mišljenje je da za ovaj format najbolje vrijeme tek dolazi. Video format nudi neograničene mogućnosti po pitanju sadržaja i uz to se lako konzumira, što je danas postalo stvar broj jedan.

Marina Kuleš, FOREO Sweden:

- Digitalna je realnost, realnost koju već neko vrijeme živimo. Komunikacija s krajnjim korisnikom danas se uglavnom odvija digitalno, a digitalni je video često najučinkovitiji medij za prenošenje poruke. Nema dvojbe, 'digital videos are here to stay'.

Lana Radišić, Bruketa&Žinić&Grey:

- Danas je video ključni format koji je svuda oko nas, a vrijeme koje provodimo gledajući videe na bilo kojoj digitalnoj platformi odavno je prestiglo vrijeme koje provodimo čitajući bilo koji sadržaj u bilo kojem formatu. Neupitno je da će video ostati dominantan format, osobito ako pogledamo kako mlađe generacije s lakoćom barataju njegovim stvaranjem. On nosi brojne pogodnosti, posebice u marketinškoj industriji, a izazov će vjerojatno ležati u tome kako u što kraćem vremenu reći sve što želiš i pri tome do kraja zadržati pažnju.

Vlatka Kraljić, A1 Hrvatska:

- Rekli bismo da je budućnost digitalnih videa poprilično pozitivna te da je ovo što radimo danas samo početak i površina svega onoga što možemo očekivati u nadolazećim vremenima, a sve zahvaljujući napretku tehnologije i novim rješenjima.

Koštana Pavić, Q agency:

- Digitalna videa zasigurno će imati sve veći utjecaj u budućnosti, a to se vidi najbolje na primjeru svih prilagodbi društvenih mreža upravo tom mediju jer video je sjajan za prenošenje složenih poruka na način na koji tekst i slike to ne mogu.

Marko Ostojić, ZOO agency:

- Budućnost je apsolutno digitalna!

Milica Marjanović, FullHouse Ogilvy:

- Budućnost digitalnih videa nam tek dolazi. Bit će sve inovativniji i sve češći. Prolazimo tek kroz prvu fazu digitala i digitalnih videa.

Alen Tkalčec, Travel Influencer:

- Mislim da nismo ni svjesni koliko je video moćan alat i koliko će (ili je već) preuzeti svijet digitalnih komunikacija.

