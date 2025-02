Psihologinja o prosvjedima: 'Mi smo društvo koje je zaglavljeno u sistemskom propadanju'

Danijela Ostojić, klinička je psihologinja s preko 15 godina iskustva rada s djecom, adolescentima i odraslima, a bavi se i kognitivno-bihevioralnom terapijom. S Danijelom smo porazgovarali o aktualnim pitanjima i događajima u Hrvatskoj i na Balkanu, kako ona utječu na mentalno zdravlje i kako se nositi s izazovima i 'moranjima'.

POGLEDAJTE VIDEO:

U 2025. kao da je Balkan ušao sa željom za promjenama. Kako komentirate veliki prosvjed studenata u Srbiji, kojima su se pridružili mladi iz susjednih zemalja, bojkot cijena u Hrvatskoj itd.?

- Trudim se svojim radom, prije svega stručnošću i ljudskošću sagledati stvari iz više kuteva i donijete svoj osobni stav. To učim i klijente i to radim kroz predavanja i javni govor. Dakle, uključiti svoj razum, uključiti vlastite vrijednosti, educirati se i razvijati se u dobrom pravcu. Mi smo društvo koje je odavno i dosta dugo zaglavljeno u kulturološkom i sistemskom propadanju, preplavljeno traumama i ukorijenjenim pogrešnim načinima razmišljanja. Zar mislite da je moguće tako živjeti mnogo godina. Pa moguće je, živimo i previše dugo zaglavljeni u apatiji. Ovo što gledamo je odličan znak da se društvo budi iz apatije, izlazi iz naučene bespomoćnosti i aktivno želi promjene. To je zdrav indikator da smo krenuli prema iscjeljenju. Ali, bojim se da nije dovoljno. Da je neophodno još mnogo rada na promjeni svijesti i razumijevanju što znači preuzeti odgovornost za svoj život.

Zagreb: Danijela Ostojić, psihologinja | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Nedavni tragični događaji u osnovnim školama nagnali su mnoge na razmišljanje. Što savjetujete roditeljima kako da pomognu sebi i kako da komuniciraju s djecom u takvim situacijama?

- Kada se dogodila tragedija u Ribnikaru, još tada sam apelirala, molila da se krene u hitnu reformu školskog sistema, što podrazumijeva i rad na mentalnom zdravlju, i rekla da će ovakvi događaji uskoro postati naša stvarnost. Nažalost, to se događa. Ono što sada možemo je razumjeti da bez ozbiljne reforme društva naša djeca neće ostati neoštećena. Ono što vi kao pojedinci možete je prvo, preispitati sebe, svoje postupke, koliko ste se povezali sa svojom djecom, zašto niste? Kakvi ste kao roditelji? Treba li vam pomoć u razumijevanju roditeljstva? Kada to savladate, odnos sa djecom će izgledati potpuno drugačije, a prije svega vaša djeca će imati povjerenja u vas, i dovoljno ljubavi da vam kažu i najdublje strahove.

Što mislite o zaštitarima u školama iz pozicije psihološkog aspekta i potpore?

- Zamislite kakvo smo društvo stvorili kada nam trebaju zaštitari u školama. Ali što možemo učiniti. Opet se moramo vratiti na individualnu odgovornost svakog člana društva, pa napraviti sistem u kojem nećemo strahovati od ljudi kojima je neophodno liječenje, nego im pružiti pomoć kada je to potrebno. Bojim se da olako shvaćamo ljudski život i da još nismo svjesni koliko svojim djelovanjem stvaramo društvo u kome živimo.

Zagreb: Danijela Ostojić, psihologinja | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Sve je više psihičkih poremećaja kod djece. Kako roditelji, kao njihovi stupovi povjerenja, mogu pomoći? Kako se postaviti i od kuda krenuti da pomognu djeci koliko mogu kao roditelji?

- Puno je faktora koji utječu, ali moramo se osvrnuti na najvažniji faktor, a to je roditelj. Istina je, biti roditelj danas je izazov i izuzetno kompliciran 'posao'. Što prije shvatimo da naša prisutnost i interes oko djeteta direktno utječe na to što će ono postati, to više imamo šanse da primijetimo sve promjene u ponašanju kod djeteta i pružimo adekvatnu pomoć. Ali, vjerujte mi mali je postotak poremećaja različitog spektra kod djece iz zdravih i funkcionalnih porodica. Govorim o poremećajima koji se vode pod 'stečeni', a ne urođeni.

Pogledajte video:

Danijela Ostojić završila je osnovne studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Banja Luci nakon čega i edukaciju iz kognitivno bihevioralne terapije što je dovodi u svijet psihoterapije. Svake godine održava javne konferencije u kojima se bavi uvjerenjima koja stvaraju probleme u društvu i kod pojedinaca, a u Hrvatsku dolazi 10. svibnja i to u Split.

Čemu ćete ove godine posvetiti pažnju na svojoj konferenciji ‘Promijeni balkanska uvjerenja’ u Splitu?

- Kao i do sada biće to izuzetno sadržajna konferencija u kojoj punih četiri sata razgovaramo o mentalnom zdravlju. Ono što mi je interesantno, a vi ste tražili, proširit ću dio o emocijama, jer zaista želite naučiti. I ne samo to, važno je znati i kako promijeniti, zato ću vam pokazati alate i tehnike za promjenu.

Jesu li vam se polaznici konferencije ikada javili s povratnom informacijom? Shvaćaju li i primjenjuju li vaše poruke?

- O da. Obično poslije konferencije dobijem desetine uputa za psihoterapiju u smislu rada 1/1, što znači da je većina otvorila oči i zaista razumjela koliko je važno mentalno zdravlje.

Foto: Danijela Ostojić

Koju konferenciju najviše pamtite?

- Teško pitanje. Ali reći ću prvu koja je bila u Ljubljani. To je bio težak korak za mene, ali veliki za balkanski narod.

Prošle godine, Danijela je bila glavno lice druge sezone serijala 'Što te muči?' na YouTube kanalu 24sata gdje smo se bavili brojnim problemima u muško-ženskim odnosima i kako se nositi s njima i pristiscima društva u tom pitanju.

Pogledajte video:

VIDEO Nakon brojnih ljubavnih dilema stigli smo i do 'kreveta'. Klinička psihologinja, Danijela Ostojić, objašnjava što bi mogao biti uzrok spavanja u razdvojenim krevetima u braku, a otkrila je i gdje ona spava | Video: 24sata Video