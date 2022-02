Za ovogodišnji nastup na Dori sam pripremio nešto što će biti eksplozija svih mojih emocija i jedva čekam da ljudi to vide, komentirao je Marko Bošnjak (18) prije ovogodišnjeg nastupa na Dori koji se održava 19. veljače 2022. u Opatiji.

Marko Bošnjak je mladi pjevač iz Bosne i Hercegovine koji je sa samo 12 godina pobijedio u popularnoj srpskoj emisiji 'Pinkove zvezdice'. Od prvog nastupa u kojem je rasplakao žiri pjesmom 'One night only' pa sve do posljednjeg u kojem je pjevao 'Što te nema', mladi pjevač je taknuo srca mnogih. Nakon kratke pauze, Bošnjak se vraća i to nastupom na ovogodišnjoj Dori s još 13 kandidata.

- Velik broj ljudi me favorizira i mislim da imam šansu pobijediti. Zapravo, mislim da svi imamo ravnopravnu šansu - komentirao je Marko i dodao kako je najveća konkurencija ipak on sam sebi.

Sa snimanja 'Pinkovih zvezdica' se sjeća suza, sreće, lijepih i manje lijepih trenutaka, ali i priznaje na koji je način na njega utjecala medijska pozornost.

- Vjerujem da na svako dijete medijska pozornost u toj dobi utječe loše. Ipak, mislim da sam iz toga izvukao najbolje i na tome sam zahvalan - dodao je.

U njegovom inboxu se može pronaći velik broj poruka podrške obožavatelja, ali Marko zna naići i na 'hejt' komentare.

- Loših komentara uvijek ima i to je sastavni dio ovoga čime se bavim. Nekada reagiram emotivno, nekada manje - priznao je Marko.

Priznao je i svoju najneugodniju situaciju na sceni, a to je zaboravljanje teksta.

- Često mi se to događa i mislim da će se još puno puta dogoditi - nasmijao se.

Najljepši kompliment koji je dobio je svaki onaj koji se tiče njegove glazbe.

- Svaki kompliment koji dobijem od obožavatelja mi je predivan, no ipak najviše volim one kada mi ljudi kažu da im je moja glazba pomogla i da ih je u neku ruku spasila - inspirirano je komentirao.

Marko nam je ispričao i s kime bi volio snimiti duet, koji su mu planovi za budućnost, ali i tko mu je najveća podrška. Odgovore na ova i još brojna pitanja pogledajte u intervjuu 24 pitanja.

