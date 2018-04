Rodila je u helikopteru: 'Mojoj Kristini se više nije dalo čekati'

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Trudnica Marina Brtan spavala je u svojem domu u Supetru na Braču. Spavali su i njezin trogodišnji sin te suprug. Probudila se malo poslije tri sata. Puknuo joj je vodenjak.

- Probudilo me puknuće vodenjaka. Odmah smo otišli na Hitnu pomoć. No počelo je puhati, nismo mogli preploviti Brački kanal gliserom. Medicinski tim odlučio je pozvati helikopter. Vozilom Hitne pomoći došli smo do aerodroma Vidova gora kraj Bola. Ondje su nas smjestili u helikopter - kazuje nam u splitskom rodilištu malo umorna mama Marina dok u naručju drži svoje čedo, malu Kristinu, koja je mirno spavala na maminim rukama. Iskusna ekipa pilota HRZ-ova helikoptera i medicinskih stručnjaka uzletjeli su i krenuli prema splitskom rodilištu. Marina je znala da su ona, beba, suprug, koji je bio s njom cijelo vrijeme, u sigurnim rukama. Let na toj ruti traje desetak minuta, što bi trebalo biti dovoljno da slete pred rodilište i da se trudnici pred porođaj osigura najbolja moguća njega. Ali malena je Kristina imala drukčije planove.

- Negdje na pola puta osjetila sam da ona hoće izaći, da ne može čekati do bolnice. Bilo je malo panike kad sam to osjetila. Bila je tolika buka u helikopteru da nisam ništa mogla reći doktoru, samo sam se okrenula prema njemu. A dok je on navlačio rukavice, ona se već rodila, i to četiri minute prije slijetanja, u 4.45. I tako se sve to zbilo u nekoliko minuta. Još smo svi pod šokom - ispričala nam je presretna majka.

'To nam je bio najljepši kraj dežurstva'

A sretna je i posada Eskadrile transportnih helikoptera (ETH) 93. zrakoplovne baze u sastavu: kapetan natporučnik Sebastijan Trepšić, kopilot natporučnik Tomislav Barbir te tehničar letač nadnarednik Zdenko Kačarić, priopćio je MORH.

Kapetan posade, natporučnik Trepšić, kazao je kako se sve odvijalo vrlo brzo budući da let s otoka Brača traje 10-ak minuta.

- Sve je proteklo bez komplikacija, majka i djevojčica su dobro i to je za letačku posadu bio najljepši završetak dežurstva. To osjećaj pamtite cijeli život. Jer osim spašavanja ljudskih života u prilici smo svjedočiti i rađanju novog života - rekao je kapetan Trepšić.