S Deanom bi otišao na kviz, a s Krešom na niskobudžetni put

Za vrijeme karantene imao sam planove obnoviti svoje znanje, ali mi je vrijeme otišlo na sto drugih aktivnosti, a tu je i redovan posao koji sam iz ureda premjestio kod kuće. Malo toga što sam mislio sam i ostvario, rekao je Mladen Vukorepa, lovac iz kviza 'Potjera'. Snimanje emisije zaustavljeno je krajem ožujka, no lovačka ekipa se ovaj tjedan vratila na posao.

POGLEDAJTE 24 PITANJA S MLADENOM VUKOREPOM:

- Dean Kotiga, Morana Zibar i Krešimir Sučević-Međeral su odlični kolege. Kvizovi su mi najdraži s Deanom, najbolje igramo zajedno u ekipi. Morani prepuštam izbor jela i pića kad odemo negdje van, a Krešo mi se čini bi bio najbolji 'kompanjon' za niskobudžetna putovanja - rekao je. Budući da u jednoj emisiji nije znao odgovoriti na pitanje o pčelama, vesela ekipa mu je za 50. rođendan poklonila knjigu 'Povijest pčela'.

- Pročitao sam ju i mogu je preporučiti svima - rekao je Mladen kroz smijeh. Najslabije područje u kvizovima su mu društvene znanosti jer, kaže, ipak je on 'tehnički obrazovana osoba'.

- Najjače područje su mi sport i zemljopis - rekao je. Najveći navijač kad igra 'Potjeru' mu je mama, a porazi mu ne padnu baš lagano.

- Joško Lokas brže čita pitanja, Tarik Filipović je malo više pazio na pravilan izgovor, no naviknuo sam se na obojicu i nemam nikakve zamjerke - rekao je. Rekord mu je 19 koraka, a kad će magičnih 20?

- To ovisi ne samo o lovcu već i o ekipi. Oni prvi moraju doći do tog iznosa. Lovac to mora stići. Puno se toga mora poklopiti da bi se dogodio rekord - rekao je. Smatra da se ljudi brzo navuku na kvizove jer je prisutan onaj osjećaj da nešto znaš bolje od drugoga.

- Ljubav prema kvizovima se rodila još u djetinjstvu, dok sam gledao Kviskoteku. Tad sam se zaljubio u kvizove - rekao je. Pitali smo ga i hoćemo li ga gledati u nekom drugom formatu osim kviza, budući da Morana Zibar često pred kamerama kuha, Krešo je pjevao u 'Zvijezde pjevaju', a Dean Kotiga sad vodi emisiju 'Deserti od oka' na našem YouTube kanalu.

POGLEDAJTE DEANA KOTIGU U VODITELJSKOJ ULOZI SHOWA 'DESERTI OD OKA':

- Nikad neću reći ne, ali s obzirom da sam u stalnom radnom odnosu, sve mi je to teže uskladiti - rekao je. Djetinjstvo pamti po bezbrižnim danima ispunjenim igrom u prirodi. Više voli slatko nego slano, meso nego ribu, a ne može se odlučiti između knjige ili filma.

Cijeli intervju pogledajte na YouTube kanalu 24sata.