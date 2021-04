Kao što 'Gru' ima 'Minione', kao što 'Uvod u anatomiju' ima 'Privatnu praksu', tako i 'Teini dnevnici' imaju 'Ej, nisam ti rekao'. Nagrađivana teen serija JoomBoosove produkcije, nakon mega uspješne prve sezone i više od 7,3 milijuna pregleda na YouTubeu, dobila je svoj spin-off.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prije druge sezone, koja izlazi ovog ljeta, publika će u spin-offu pobliže upoznati omiljene likove, Ivonu, Tanju, Doreen, Taru, Šimuna i ostatak ekipe. U serijalu kratkih skečeva publika će moći vidjeti što se događalo 'iza kulisa' svake epizode, a u prvoj epizodi predstavit će se šašave školske prijateljice, Tanja i Sanja.

Njih se dvije obožavaju šminkati, ponekad imaju čudne komentare i najbolje su prijateljice... I to je otprilike to što smo uspjeli saznati o njima u prvoj sezoni. Ovaj spin-off je tu da ih pobliže opiše. Tanju glumi JoomBoosova youtuberica, Nika Pavičić, dok je u ulozi Sanje JoomBoosovka Ana Rogač.

'Teine dnevnike' mnogi su, od publike do stručnjaka, produkcijski već usporedili s nekim od najboljih Netflixovih uspješnica poput 'Elite' ili 'The Society'. Dvije nagrade na Native Advertising Awardsima to i dokazuju. Serija je osvojila zlato u kategoriji 'Najbolje korištenje AFP web TV-a' te broncu u kategoriji 'Najbolje korištenje YouTubea', a producent Igor Barberić sad se vratio i u spin-offu si potpuno dao oduška.

Bit će to kratko, duhovito i pametno YouTube štivo, ne samo za one koji već obožavaju 'Teine dnevnike', već i one koji će ih tek zavoljeti. Je li zlica Ivona zapravo toliko zločesta, ili je samo povrijeđena? Jesu li Tara i Šimun ikada zapravo bili u vezi ili je sve samo gluma? Koliko je šanse Tea zapravo imala kod Romana i je li mu se sviđala? Sve ovo, pa i mnogo više, saznat ćete u nadolazećim epizodama 'Ej, nisam ti rekao' serijala.

Zanimljiv je podatak da je najgledaniju epizodu prve sezone serije pogledalo više od 441.000 genzeovaca - dok je istovremeno najgledaniju emisiju na domaćoj televiziji pogledalo čak 61% manje mladih. Podaci su to Nielsena i YouTube Analyticsa iz rujna 2020. godine. Ova je serija dakle, kao i novi skečevi koji izlaze, opasan konkurent sadržaju koji smo dosad poznavali, što još jednom dokazuje da je JoomBoos uvijek među prvima kad je u pitanju praćenje najnovijih trendova. Prvu epizodu serijala 'Ej, nisam ti rekao' – u iščekivanju 'Teinih dnevnika' dva - možete pogledati danas u 12:00 sati samo na JoomBoos YouTube kanalu.

Sve epizode serije i novog spin-off serijala koje ste propustili možete pogledati i u 24sata videoteci!

POGLEDAJTE VIDEO: