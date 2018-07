Silovatelj iz Prečkog: 'Tišina, vidjet ćeš što će ti se dogoditi'

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Mlađa žena prolazila je poljskim putem između zagrebačkih naselja Prečko i Savske Opatovine. Riječ je o stazi ugaženoj po livadi s tim da je svuda uokolo trava viša od 1,5 metara. Riječ je o prečacu koji vodi od okretišta tramvaja u Prečkom prema trgovačkom centra City One West pa se njime prolaznici često koriste.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI

[video: 1200402 / ]

Usred bijelog dana u srijedu, 27. lipnja, bilo je 16.10 sati, iz šikare je iskočio A. K. (37).

Zgrabio je ženu rukama oko struka. Prestravljena žrtva uspjela se nakratko otrgnuti, no predator ju je uspio zgrabiti i baciti u grmlje. Potom je uzeo njezinu osobnu iskaznicu i rekao joj da sad zna gdje stanuje te joj zaprijetio da ne smije ni zucnuti jer je gotova.

“Vidjet ćeš što će ti se dogoditi”, rekao joj je manijak. Nakon toga ju je brutalno silovao.

Zagrebačka policija kriminalističkim istraživanjem došla je do osumnjičenog te je A. K., nakon kriminalističke istrage, ovaj tjedan kazneno prijavila za silovanje. Kako neslužbeno doznajemo, on do sada nije bio evidentiran za istovrsna kaznena djela, no dva puta je prijavljivan zbog počinjenja drugih kaznenih djela.

Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila mu je istražni zatvor od 30 dana. U Remetincu je završio kako ne bi mogao ponovno nekoga silovati i utjecati na svjedoke. Bude li nakon završetka istrage A. K. optužen za silovanje, prijeti mu do deset godina zatvora.

Na području PU zagrebačke do kraja lipnja ove godine bilo je sedam prijavljenih silovanja. Policija je u svih sedam slučajeva otkrila počinitelje. Visok postotak razotkrvenih seskualnih predatora policajci na području hrvatske metropole imali su i prijašnjih godina. Lani je na širem zagrebačkom području prijavljeno 13 silovanja, a 2016. godne 21 silovanje. Postotak razriješenja ovih zločina veći je od 90 posto.

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, na području cijele države u 2017. godini prijavljeni su 61 silovanje i 15 pokušaja silovanja. Razriješeni su 57 te dva silovanja prijavljena ranijih godina. Postotak razriješenosti iznosio je 93,4 posto.

Lani je prijavljeno i osam pokušaja silovanja, što je gotovo duplo manje u usporedbi s prethodnom godinom. Razriješeno ih je sedam.

Stručnjaci različitih profesija koji se bave suzbijanjem seksualnih delikata upozoravaju kako su tamne brojke puno veće od prijavljenih jer žrtve, neke bojeći se stigmatizacije, a neke ne vjerujući da će institucije odraditi svoj posao kako treba, ne odlučuju prijaviti napade.