Sin (13) uzeo auto bez pitanja, a majka uzela remen i našla ga

Liza Campero objavila je na Twitteru cijeli proces u kojem je njezina majka tražila njezina brata Aarona (13) koji se u novom automobilu odvezao do svoje djevojke.

Campero, iz El Pasa, otkrila je kako je Aaron isključio Wi-Fi u kući da mama preko kamera ne bi primijetila kako je uzeo auto.

Nakon toga se odvezao do djevojke u novoj jurilici.

- On se vozi s prijateljima, a mi ga tražimo po ulicama. Počele smo kod kuće njegove djevojke - rekla je Campero na Snapchatu, dok je s majkom tražila brata.

Na Twitteru je napisala i kako je mama uzela remen da ga 'napraši po guzi'.

U jednom trenutku mama je doznala u kojem smjeru se Aaron kreće te je krenula u tom smjeru. Uočila je svoj novi BMW, otvorila je prozor automobila i viknula: 'Stani!'

