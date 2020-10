Šolu naljutilo pitanje o vezi s Mariom Rothom: A zašto vas to zanima? Baš previše zapitkujete

Pjevačica i kantautorica Antonija Šola (41) nova je 'žrtva' Poligrafa. Oči u oči s ispitivačem otkrila je sve svoje tajne, a nervoza je sa svakim pitanjem sve više i više rasla

<p>On je meni simpatičan i drag. Zašto vas to zanima? Je li vama neugodno, malo previše zapitkujete, naljutila se Antonija Šola (41) na ispitivača nakon što je slagala na pitanju o kolegi Mariju Rothu.</p><p>Šola je prije šest mjeseci objavila pjesmu 'Cijena prave ljubavi' s Mariom Rothom, pjevačem grupe 'Vigor'. Tada se šuškalo kako između Maria i Antonije ima i nešto više od poslovne suradnje. Odlučili smo to provjeriti, a Antonija je s malom zadrškom odgovorila 'NE', a onda se i naljutila na ispitivača.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Poligraf s Antonijom Šolom</strong></p><p>Kao nova žrtva 'Poligrafa', krenula je dobro. Svaki odgovor joj je bio iskren, a onda je uslijedila laž. Napetost je rasla svakim pitanjem, a kada je vidjela da je odgovor koji je dala lažan, Antonija je bila zbunjena. Nije mogla objasniti ispitivaču situaciju.</p><p>- Neki ljudi su umišljali da su u vezi sa mnom. Uvijek ima glasina i tračeva, ali iznad toga sam pa nisam nikada tužila nekoga - rekla je Šola našem ispitivaču i objasnila kako je tračevi uopće ne zanimaju i niti se na njih ne osvrće.</p><p>Šola je magistrirala sociologiju, ali, kako kaže, a kako je i poligraf pokazao, uopće ne žali što ne radi u struci već uživa u glazbenim vodama. Na pitanje o cijeni njezinih gaže nije htjela govoriti jer kaže da se to među njima estradnjacima zna i da se cijene ne moraju spominjati.</p><p>- Nije sve u novcu. Bitno je koliko treba, a ne koliko zarađuješ. Meni je ono što radim pri srcu, to me ispunjava - objasnila je Šola.</p><p>'Poligraf' je potvrdio i da Šola može živjeti isključivo od glazbe, ali priznaje kako je trebalo godina ustrajnog rada da bi to postigla. Na kraju ispitivanja, još je jednom očitala bukvicu ispitivača koji ju je u nekoliko navrata nanervirao.</p><p>- Malo ste pretjerali. Da smo negdje na kavi, zalila bih vas - rekla mu je Šola i dodala kako joj nije bilo neugodno na ispitivanju, bez obzira što je otkrila neke svoje tajne.</p><p>Biste li se ikada bavili politikom? Jeste li razmišljali o odlasku iz Hrvatske? Jeste li se podvrgnuli estetskim operacijama lica? Samo su neka od pitanja na koje je Šola morala odgovoriti. Na neke istinito, na neke lažno. Koja su je pitanja nasmijala, a koja naljutila?</p><p>Cijelu epizodu 'Poligrafa' s Antonijom Šolom pogledajte na YouTube kanalu 24sata</p><p><em>Poligrafsko ispitivanje provodi se bez prisutnosti kamera i drugih osoba u prostoriji, a radi ga profesionalni detektiv. Mjeri se disanje, trbušno i prsno, krvni tlak po dva parametra, broj otkucaja srca, elektrodermalna aktivnost (promjena otpora kože) i prokrvljenost sve kako bi doznali govori li osoba istinu ili laže. Poligrafsko ispitivanje proveo je dipl. krim. Željko Grgurić u detektivskoj agenciji Di-Dext. Epizoda je snimljena nakon provedenog istraživanja i dobivenih odgovora.</em></p><p><em>POGLEDAJTE VIDEO:</em></p>