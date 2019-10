'Stalno me pitaju da ispričam vic i kad će svadba s Koranom'

Najmanja publika pred kojom sam nastupao bilo je petero ljudi u Londonu. To me nije obeshrabrilo jer sam tad ostvario svoje snove zato što sam svakog od njih upoznao, rekao je komičar Ivan Šarić uoči svojega velikog stand-up nastupa u Domu sportova.

Na sceni je već 13 godina, no kaže da se nije puno toga promijenilo otkako je imao prvi stand-up nastup.

- Očekivanja od publike u Domu sportova su ista kao i uvijek. Očekujem da se ljudi zabave, da se ja zabavim i da se svi skupa smijemo - rekao je.

Budući da se radi o jednom od najvećih nastupa u njegovoj karijeri, kaže kako smatra da će moći spavati noć prije jer mu je to zasad uvijek polazilo od ruke.

- Mislim da svaki čovjek koji stane na pozornicu ima određenu tremu. Bitno je da te ta trema ne pojede, ali ne smiješ na pozornicu stati ni previše opušten. Uvijek tražiš zlatnu sredinu između opuštenosti i nabrijanosti. Ne mogu se sjetiti je li me ikad trema pojela do te mjere da nisam znao kako dalje, ali svi mi griješimo. Katkad me trema dotukla tako da sam samo ‘pičio’ kroz svoj tekst i materijal i mislio si ‘samo da ovo završi’. I to je problem - rekao je iskreno.

Prije nastupa nema ritule, ali uvijek voli petnaest minuta prije napraviti vježbe disanja, razgiba usta i spreman je za show.

- Moja publika je genijalna jer me uvijek inspiriraju da na pozornici dajem 20 posto više. Moram priznati da su uvijek jako otvoreni i opušteni pa sam takav i ja. Nerijetko i improviziram - rekao je Šarić. Ipak, kao i u svakom poslu, kaže da ima trenutaka kad pomisli na odustajanje.

- Na to pomislim svaki put prije nego što izađem na pozornicu zato što u glavi imam misao da će mi se odmah suditi, a samo želim da sve dobro prođe. No svaki put kad se popnem na pozornicu pomislim ‘jao, Bože, kako sam bio glup’ - rekao je.

Ističe kako voli fore koje traju godinama te zbog toga izbjegava previše komentirati političare jer oni dođi i odu, no također dodaje kako ne može izbjeći Kolindu Grabar-Kitarović jer mu predsjednica daje previše materijala.

- Zbog te žene ja jednim dijelom imam svoj posao. Volio bih kad bih osvojila i drugi mandat, a od političara mi je još zanimljiv i Tomislav Karamarko - našalio se Šarić. Dobar “materijal” za stand-up daje mu i njegova zaručnica Korana Gvozdić, ali kaže i kako mu je od velike mentalne pomoći prije svakog nastupa.

- Dobar stand-up se uvijek temelji na jako puno osobnih iskustava. Kod Korane i mene su to naša buđenja, spremanja, svađe, ma svega tu ima - rekao je.

Pitali smo ga pitaju li ga ljudi češće kad će svadba s Koranom ili da im ispriča vic, a o tome nije trebao puno razmišljati.

- To je dobro pitanje, ali mislim da me ljudi u jednakoj mjeri pitaju da im ispričam i vic i za vjenčanje. U svakom razgovoru mi postave barem jedno od ta dva pitanja, ali ipak mi više ide na živce kad me pitaju za vic - rekao je.

Sretan je što napokon ima svoj komičan show na YouTubeu, a epizode pratite svakog tjedna na 24sata YouTube kanalu.