Stella je najljeniji pas: Kada treba u šetnju, pravi se mrtva

Dok većina pasa jedva čeka otići u šetnju i trčkarati šumom ili livadom, sa Stellom je situacija ipak malo drugačija. Kada je vlasnica Tracy Buck izvede van, ona se baci na pod, pravi se mrtva i ne želi se pomaknuti.

Tracy iz SAD-a je Stellu udomila prije nekoliko godina i već su joj pri udomljavanju rekli da joj neće biti lako s njom. Bila je jako mršava, bojala se ljudi i bila je vrlo zahtjevna i tvrdoglava, no vlasnica nije odustajala od nje. Nakon samo nekoliko mjeseci, Stella se dosta udebljala pa su joj dnevne šetnje i vježbe morale postati rutina.

No, šetnje sa Stellom nisu tako vesele i razigrane kao kod većine. Njoj se to neda. Kada ju vlasnica povede u šumu ili na livadu, ona se baci na pod i odbija se pomaknuti. Željna je pažnje. Kada je Tracy prvi put uočila da Stella to radi, odlučila ju je pomaziti i dati joj pažnje i sada to Stella zahtjeva svaki puta kada se baci na pod i pravi mrtva.

Foto: Instagram - Ljudi su znali dolaziti do nas i pitati nas je li sve u redu s njom - priča vlasnica, koja se već navikla na pitanja i komentare.

Neki joj čak govore da je luda što to trpi, no Tracy ne odustaje od svog najboljeg četveronožnog prijatelja.