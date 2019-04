Stoka ima pjesmu o Hrvatskoj: "Realna je i bez uljepšavanja"

Marin Ivanović Stoka (37), legenda hrvatskog repa, upravo je izbacio novi hit pod simboličnim nazivom 'Titanic'. U ovom slučaju, tonući brod je Hrvatska, a Stoka trenutnu situaciju u zemlji naziva depresivnom i mračnom.

- Politika je tematika koju inače nemam običaj obrađivati, ali ovo je tema u kojoj će se prepoznati svatko: svaka kuća, svaki odrastao i mladi čovjek - otkrio je reper.

Autor teksta je sam Stoka, a glazbu je napisao Goran Kovačić. Back vokal otpjevala je mlada pjevačica Jelena Žnidarić, poznatija kao ZsaZsa s kojom je ranije surađivao na nekoliko projekata. Za spot je zaslužan Sven Čustović.

Foto: Stoka

- Jednostavno je previše događaja koji me ljute... nepravda, laž, pljačka, korupcija i mito. Pjesma je vrlo realna, bez uljepšavanja - otkrio je Stoka i dodao da mu je dosta negativnih vijesti na koje nailazi svaki dan; ubojica na slobodi i političara koji rade sve u svoju korist.

- Današnja mladež, u 'crnilu' i depresiji kojima je okružena, često bira kraći i neispravan put. Onda dolazi do kriminala, do droge, do bijega od stvarnosti. Smatram da rad, red, disciplina i vjera u Boga jedino mogu promijeniti budućnost naše zemlje - otkrio je poznati reper te vjeruje da mladi trebaju raditi, truditi se i školovati, odnosno odabrati pravi put.

Foto: Stoka

- Ne mislim da će Hrvatska zaista završiti kao Titanic. To ne bih volio. Hrvatska je prekrasna i mislim da imamo dovoljno potencijala, da imamo svijetlu budućnost, ali na koji način ćemo se riješiti vampira koji nas uporno vuku na dno, to ne znam… - kaže Stoka.

Sebe ne smatra prorokom nego malim piscem koji prepričava trenutnu situaciju te ne smatra da će ova pjesma nešto promijeniti. Svoju nadu stavlja u mlade koji ne smiju odustati od Hrvatske.

- Jedan poraz nas ne smije istjerati iz zemlje, nego nas treba motivirati da zapnemo još više, pokažemo još bolje i da se borimo protiv onih koji nam uporno 'stavljaju uteg' na noge s kojim tonemo duboko. Bez obzira na to, mislim da se i s utezima na nozi može plivati i izaći van na kopno kao pobjednik - priznaje Stoka.

Bez obzira na sve on vjeruje u spas, ali jednostavno više nije mogao šutjeti o mračnoj situaciji Lijepe naše.