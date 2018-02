Strojovođa sve do Zagreba nije znao da je udario prvašića (8)?

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Kuća u kojoj stanuje nalazi se s gornje strane pruge, kao i objekt područne škole, pa dječak nema potrebe prelaziti prugu nego može cijelim putem ići cestom. Riječ je o uskoj vijugavoj cesti koja na jednom dijelu prolazi iznad groblja. Upravo na tom dijelu između groblja i prvih kuća s lijeve strane pruga je najbliže cesti. Iako je po mjestu kružila priča da je dječak hodao po pruzi, policija je to opovrgnula i dodala da je zapravo hodao puteljkom neposredno uz prugu. Udario ga je kraj mjesta koje mještani koriste za prijelaz.

Kako doznajemo, strojovođa (44) koji je upravljao vlakom a relaciji Varaždin - Zagreb nije ni primijetio da je naletio na dijete, nego je nastavio voziti. Zbog toga, pričaju nam susjedi koji žive u blizini mjesta nesreće, uopće nije trubio.

Prema svemu sudeći, vlak je dječaka zahvatio bočno, a kako je ujutro bila gusta magla, djecu, čini se, nije ni vidio. Strojovođa se, doznajemo, šokirao nakon što je čuo za tešku nesreću. Kako neslužbeno doznajemo, za nju su mu rekli tek kad je došao do kolodvora u Zagrebu. Policija je ondje obavila drugi dio očevida i izuzela dokaze s lokomotive. Istražitelji se nadaju kako bi im kamere s vlaka mogle pomoći da utvrde kako je došlo do nesreće. Liječnica Hitne je, kako piše u policijskom priopćenju, konstatirala smrt dječaka. Po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu tijelo dječaka prevezli su na obdukciju u Opću bolnicu Varaždin. Oni koji stanuju u neposrednoj blizini mjesta događaja kazali su nam da ljudi na tom dijelu često prelaze prugu iako nema prijelaza jer je to svojevrsni prečac do mjesnoga groblja.

- Obično čujemo strojovođe kako trube kad je netko na pruzi, no u vrijeme nesreće ništa nisam čula iako sam bila kod kuće - kazala nam je šokirana mještanka. Da je dječak stradao, saznali su tek nakon dolaska policije i Hitne. Tvrdi da je stradali dječak i prije tragedije znao hodati istim putem kraj pruge.

- Moja unuka ide s njim u školu. Govorili su mu i upozoravali ga da ne ide po pruzi, ali nije slušao. Već ga je jednom vlak umalo udario, no uspio je u posljednji trenutak skočiti u stranu. Čak mu je navodno zahvatio školsku torbu, no njemu, nasreću, tad nije bilo ništa - ispričala nam je.

Nažalost, unatoč mnogim upozorenjima, kažu mještani, djeca su zaigrana i često ne shvaćaju opasnost u prometu. Posebno su upozoravali na vlak te da ne može brzo zakočiti.

U područnoj školi Madžarevo, koju je pohađao, u ponedjeljak je vladao muk. Kod ulaza uz vrata s lijeve strane primijetili smo drvenu kolijevku u kojoj je dječja lutka. U hodniku smo zatekli tri djelatnice koje su zanijemile čim smo spomenuli zbog čega smo došli. Činilo se da smo ih prekinuli usred razgovora o tragediji, a oči su im bile pune suza.

- Zovite ravnatelja Osnovne škole Novi Marof, ovo je samo područni objekt - sve je što su nam mogle reći.

Riječ je o maloj školi koju pohađa 30-ak učenika iz sela. Do ravnatelja Anđelka Bošnjaka u ponedjeljak nismo uspjeli doći. O obitelji dječaka njihovi susjedi imaju samo riječi hvale. Pričaju nam da imaju još dvoje djece, starijeg sina i mlađu kćer. Žive u staroj trošnoj kući, koja je dijelom drvena. Odmah je uz puteljak, a u blizini je i potočić.

- Majka je na rodiljskom dopustu, a otac radi u Zagrebu. Majka je u to vrijeme bila kod kuće, a tata na poslu. Ne možete ni zamisliti kako im je. U potpunom su šoku - kazao nam je njihov susjed