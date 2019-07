To su prave prijateljice: 'Dobila sam posao zahvaljujući njoj'

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

U narodu vrijedi izreka 'imamo li samo jednoga pravog prijatelja – imamo neizmjerno bogatstvo'. Život bez njih je nezamisliv.

Prijatelji zauzimaju važno mjesto u životu svakog čovjeka. Neki od njih samo prošetaju kroz naš život bez da ostave neki veliki trag, a neki ljudi nas zauvijek emotivno zavežu za sebe. No, čak i u naizgled idealnim odnosnima, neka prijateljstva padnu pod kušnju. Dođe li do određenih tenzija i zamjerki u odnosu, važno je te situacije riješiti razgovorom. Također, kroz određeno vrijeme druženja, vrlo je lako prepoznati tko vas cijeni ili ne. Kada to prepoznate, takve ljude maknite iz svog života.

I zapamtite, prijatelji su ljudi koji nam nisu nametnuti, nego oni koje sami biramo.

U kojoj ste situaciji vi prepoznali pravog prijatelja?