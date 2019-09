'U reality showovima najjači adut mi je bio uvrnut karakter'

Jelena Rozga mi je baš slatka, damski je tip i često mi ljudi kažu da bacam na nju, ali kad progovorim onda ipak kažu da ne ličimo. Ipak, znaju mi reći da je Rozga puno nježnija od mene, rekla je Alena Nezirević poznatija kao Anezi. 'Bacila' se u pjevačke vode, a smatra kako je deset godina idealan broj za uspjeti.

- Zbog pjevačke karijere sam se odrekla dosta toga, o mnogim stvarima ne želim pričati, ali bilo je jako puno neprospavanih noći i puno učenja - rekla je. Duet bi željela snimiti s Massimom, a od žena je njezin izbor Doris Dragović. Slušala ju je kao mala, a od stranih pjevačica oduvijek je voljela Whitney Houston.

Kažu da su joj reality showovi pomogli u karijeri iako nisu povezani s pjevanjem. Između Big Brothera i Gospodina Savršenog bira Big Brother jer je to show osobnosti.

- Znala sam da mi je uvrnuta osobnost najjači adut, to je bila moja prečica u javnost. Uštedila sam puno novca kojeg nisam ni imala - rekla je. Nakon mjeseci izolacije na vanjski svijet se priviknula nakon tri do četiri dana, a najgore joj je bilo to što nije znala baš najbolje na mobitel.

