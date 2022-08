Zadnja epizoda putovanja Ivice Kostelića preko Atlantika: 'Puklo nam je glavno jedro...'

Foto: Saša Drobac

Došli smo i do zadnje epizode hit serijala koji se mogli gledati i putem 24sata PLUS+ platforme. Ivica Kostelić je sa svojim pomoćnicima uspio doći do kopna, ali teškom mukom...

Puko nam je glavno jedro, ispričao nam je pomoćnik na brodu Ivice Kostelića, Saša Drobac. Problem se dogodio kada je ekipa već bila pri kraju svoje avanture u kojoj su za nešto više od deset dana preplovili Atlantik. POGLEDAJTE VIDEO: - Izgubili smo spinaker na 15 čvorova - zavikao je Ivica. Bilo je gluho doba noći kada je ekspediciju zadesio najveći problem do sada, i to baš pred kraj putovanje. Jedanaesti dan ponudio im je definitivno najzahtjevnije uvjete. - Glavno jedno nam se rasparalo tu kod kraka. Otišlo je - kratko je i zabrinuto zaključio snimatelj Saša Drobac. - Nažalost tu imamo loše vijesti, izgubili smo dva jedra. To je sada veliki problem, dva su izgubljena, glavno jedro je oštećeno. To je to - rekao je kratko Ivica na radio vezi. - Šteta je preko 15 tisuća eura, strašno - prokomentirao je Ivica. Ali i sa toliko problema na kraju, dečki su uspjeli do Horte i tako do svog odredišta. - Ovo sam vidio samo u filmovima - zaključio je Ivica za kraj.