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NOVI SINGL

Zagrebački trio Ki Klop predstavio novi singl 'Stranac' i inspiriran art-horor filmovima

Piše 24sata video,
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Zagrebački trio Ki Klop predstavio novi singl 'Stranac' i inspiriran art-horor filmovima
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Foto: Marina Uzelac

Nakon moćnih singlova „Kao Ja“ i „Popis stvari“, Ki Klop predstavlja novi singl „Stranac“ popraćen upečatljivim videospotom! Melodramatičan, atmosferičan i vizualno sugestivan, spot inspiriran estetikom art-horor filmova proizašlih iz studija A24 donosi jedinstven umjetnički izričaj koji dodatno produbljuje emotivnu snagu pjesme

Zagrebački disco pop trio otvorio je novu, mračniju glazbenu eru singlom „Kao Ja“ i bombastičnom suradnjom s Antunom Aleksom iz benda IDEM na pjesmi „Popis Stvari“, a uspješni niz nastavljaju novom numerom. Singlom „Stranac“ Ki Klop sve više razotkriva sliku drugog studijskog albuma i publiku priprema za novo glazbeno poglavlje, dok će vrhunac biti njihov najveći samostalni koncert dosad 30. listopada u Tvornici kulture. Singl je vruć, ljepljiv i nestrpljivo čeka da krene trgati opne vaših zvučnika, poručuju iz Ki Klopa.

Za realizaciju spota bend je okupio niz novih suradnika koji su pomogli vizualno dočarati psihološke tenzije i atmosferu pjesme. Za režiju, likovno oblikovanje i scenarij zaslužni su Filip Renić i Denis Komljenović, dok su spot producirali Filip Renić i Lucija Brašnić. Direkciju fotografije i kolor korekciju potpisuje Denis Komljenović, a montažu Stjepan Hren. Ira Rumora odradila je casting i kostimografiju, Vinka Miličević zaslužna je za make-up, dok je scenografiju osmislio Filip Renić. Uz Jakova Ramničera, Luku Žigolića i Lauru Tandarić iz benda Ki Klop, u spotu glume Klara Fiolić, Toni Kukuljica, Anja Mergeduš, Žan Pasarić, Mery i Škoc. Pjesmu je producirao Leonard Klaić.

Foto: Marina Uzelac

Ki Klop je proteklog vikenda nastupao u Alžiru, domovini Alberta Camusa, gdje je na Festival européen de musique 2026 premijerno predstavio novi singl „Stranac“. Nakon uspješnog međunarodnog nastupa, bend okreće fokus prema ljetnoj festivalskoj sezoni i najvećem samostalnom koncertu dosad, zakazanom za 30. listopada u Tvornici kulture. Tijekom ljeta publika će ih moći gledati na festivalu Rockstrikcija u Crnoj Gori, Zlarin Street Music Festivalu, festivalu Mudri Brk u Jelsi na Hvaru te na festivalu KSET na Krku.

Ulaznice za Ki Klopov najveći samostalni koncert koji će se održati u petak, 30. listopada 2026. godine u Tvornici kulture dostupne su online u sustavu Entrio, dok je fizičke primjerke moguće nabaviti u Dirty Old Shopu.

Foto: PROMO

Singl i videospot za pjesmu „Stranac“ dostupni su na svim streaming servisima.

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