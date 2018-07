Zlatku Daliću u dlanu zapisan put do vrha: Bit ćeš prvak...

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Izbornik “vatrenih” Zlatko Dalić po prirodi je urođeni taktičar i strateg, što je možda i najveća tajna njegova sportskog uspjeha. Analitičan je, precizan i ima čvrstu volju koju gotovo nitko ne može slomiti, unatoč njegovoj naglašenoj emocionalnosti i ranjivosti.

Iz njegova četvrtastog dlana dubokih, jasnih i pravilnih linija sa zaobljenim i kratkim prstima astrologinja Vesna Narat iščitala je i da čvrsto stoji na zemlji, da je praktičan i pun živosti energije.

- Po prirodi je oprezan i ništa ne prepušta slučajnostima. Na dlanu ima mnogo sitnih linija koje upućuju na to da je intuitivan i osjetljiv na sve što se događa oko njega, ali svoje ranjivosti i slabe točke vješto skriva. Ima sposobnost jake kontrole vlastitih emocija, što mu je od velike pomoći u sportskim aktivnostima - iščitava Narat.

Linija srca koja se proteže preko cijelog dlana sve do kažiprsta upućuje na to da je Dalić po prirodi jako strastven i energičan, ranjiv i osjećajan, ali odlično balansira u tom mnoštvu emotivnih previranja.

- Iz Dalićeve linije glave, linije koja presijeca točno polovicu dlana i upućuje na to koji je tip inteligencije najizraženiji kod čovjeka, vidi se da intuitivno i gotovo nepogrešivo čita ljude i njihove namjere. Ali linija života, najduža zakrivljena linija koja kreće između palca i kažiprsta te se spušta na dno dlana, kod Dalića je duboko utisnuta te jako izražena i još približena Venerinu brijegu (predio ispod palca). To nam govori o velikoj požrtvovnosti i darežljivu čovjeku velikog srca. Dalić vodi pun i strastven način života jer je takav po prirodi - objašnjava Narat.

Ističe kako naš izbornik ne podnosi rutinu i statičnost te je veliki borac u svim segmentima. Duboka i glatka linija donosi mu dobro zdravlje i visoku starost!

Dalićeva linija sudbine, pak, kreće se od ručnog zgloba do srednjeg prsta te određuje životni put. Ta se važna linija kod našeg izbornika račva na dva dijela, što znači da je u jednom trenutku života možda i razmišljao da se povuče iz svijeta sporta.

- S ovakvom linijom njegov životni put nije bio nimalo lak, nego trnovit te pun uspona i padova, što ga je ojačalo i očeličilo. Ono što je još bitno reći da je Dalić osoba koja je veliki radnik. On ne zna mirovati nego je stalno u nekoj akciji, pa nerijetko i sam sebe dovodi do stanja posvemašnje iscrpljenosti - pokazuje analiza dlana najobožavanijeg čovjeka u Hrvatskoj.

Vesni Narat za oko je zapelo nekoliko urezanih crtica između linije glave i linije srca.

- To se pojavljuje kod vrlo produhovljenih ljudi. Upravo zato za našeg izbornika Dalića možemo reći da se, unatoč njegovoj realnoj, praktičnoj i pragmatičnoj osobnosti, u njemu kriju i velika duhovnost te vjera na koju se oslanja u najtežim životnim trenucima - zaključila je Narat analizu dlana Zlatka Dalića.

Sa školskom ljubavi Davorkom u sretnom je braku od 1992. godine. Linija srca koja predstavlja ljubav i emocije proteže se preko cijelog dlana. To upućuje na to da je imao svojih uspona i padova u bračnom životu, ali da je njegova sposobnost prilagodbe dovela do toga da ipak ima dug i stabilan bračni život. Kad voli, voli bezuvjetno, i to traži od partnerice. Ima sposobnost kontrole vlastitih emocija, što mu pomaže u sportu.