Saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto u N1 Studiju uživo rekla je da su optužbe na račun hrvatskih generala koje stižu iz BiH skandal.

- Prije svega treba reći da je ovo skandal ove i prethodne vlade. Plenkovićeva vlada je zatečena ovom situacijom i to je skandal. Ove optužbe su potpuno apsurdne. Srpska agresija se odvijala s teritorija BiH i naravno da smo se opravdano branili od te agresije. Ubijeno je stotine žrtava, mnogo djece, je li DORH podigao ijednu optužnicu protiv ijednog generala s tog područja iz BiH? Je li RH podigla ijednu optužnicu protiv ijednog čuvara logora na tom teritoriju? Nije. Naravno, ako Hrvatska ne radi svoj posao, hrvatske vlade, naravno da će druga strana tu situaciju iskoristiti i konstruirati laži s jednostavnom ciljem da stvori ravnotežu i izjednači krivnju - govori Vidović Krišto.

- Rasprave o tajmingu nas vode da se odmičemo od merituma. Mi imamo situaciju da Hrvatska nije podigla nijednu optužnicu. Kroz tu nametnutu, lažnu ravnotežu se pokušava odmaknuti od dokazane činjenice da je Srbija bila agresor u ratu i da je jedina država u posljednjih 70 godina koja je osuđena za genocid. Ovo je jednostavan pokušaj izjednačavanje nečega što se izjednačiti ne da - komentira nastavno.

- Ne brinu me reakcije ni postupci vlasti BiH, brinu me vlasti Hrvatske. Suspendiran je pravni poredak i pravna država. Mi nemamo DORH koji postupa po zakonu, mi imamo vlasti koje krše zakon. Mi na ovom primjeru vidimo je država zakazala jer nitko ne postavlja pitanje što rade tajne službe i diplomacija - govori Vidović Krišto iznoseći i teške optužbe na račun hrvatskog veleposlanika u Beogradu - kaže Krišto.

- Hido Biščević je sa 70 godina veleposlanik u službi. To je potpuno neprimjereno i nepoznata praksa u diplomaciji, da se ljude u tim godinama šalje u diplomaciju. Za njega imamo opravdane optužbe da je bio sudionik UDBA-a. Postavlja se pitanje zašto to Vlada nije istražila prije nego što ga je postavila na jedno tako osjetljivo mjesto jer uvijek postoji mogućnost da ga srbijanske vlasti ucjenjuju - kaže Krišto.

- Imam dokaze za to da Vlada nije ništa učnila da raščisti takve ozbiljne i opravdane optužbe. Potpuno je neprimjereno na takva mjesta slati ljude iz bivšeg sustava. Je li surađivao za UDBA-u ili ne? Gdje je on kovao svoje znanje? Je li to moderni diplomat koji se razumije u demokratske procese? U sadašnju svjetsku politiku? Koji će zastupati hrvatsku državu po tome na koji je način stvarao i svoje obrazovanje i svoja iskustva ? Neće, to ne mora Karolina Vidović Krišto ni reći ni dokazati, ja govorim ono što je svakom sa zdravim okom vidljivo - komentira dokaze.

- Mi moramo jasno izgovarati sve propuste i sva kršenja zakona od strane ove vlade. Ova situacija u društvu i politici nije pala s Marsa - nastavlja.

- Izašla sam iz tog kluba jer sam rano vidjela da taj projekt nije čist. Mi često imamo situaciju da je oporba krojena prema mjeri vladajućih i ovdje se vidjelo da se radi o ljudima koji nisu slobodni u svojim odlukama. Mi u Hrvatskoj ni nemamo oporbu - rekla je Krišto.

- To nisu moje svađe ni moj svijet. To da je to ružno, to svatko normalan vidi. Moj cilj je stvoriti širi krug oporbe koji će doći na vlast. Moj cilj je da maknemo korumpirane vlasti koje rade o glavi građanima Hrvatske - zaključila je.