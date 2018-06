Zaključak trećeg dana NEM-a 2018: Što lokalnije, to bolje!

Cijene u nogometu ovise o nekoliko čimbenika

Prvi panel trećeg dana pozabavio se jednom od najaktualnijih tema, i to dan prije početka Svjetskog nogometnog prvenstva – nogometnim pravima. Moderator Ivica Blažičko uputio se u potragu za tajanstvenim čovjekom ili mehanizmom koji cijene drži tako visokima, ali bez uspjeha – pokazalo se da su cijene rezultat mnoštva čimbenika: agencije, TV kuće, telekomi, oglašivači i nogometni savezi svi redom traže ROI, a potražnja za takvim sadržajem golema je. Kao što je Alex Pinheiro Rotter iz Mediaproa istaknuo:

„Sport je jedina stvar koja može okupiti mnogo publike u određenom terminu.“ Iako je interes najveći za lokalne lige, potražnja za premium internacionalnim sadržajem poput Lige prvaka ili top 5 europskih liga nedvojbeno postoji. Richard John Brešković, direktor marketinga u Hrvatskom Telekomu, objasnio je to na sljedeći način: „Liga prvaka sve više postaje stanovit stil života i u tom je pogledu vrijedan proizvod upravo zbog brendiranja koje ju okružuje.“

CEE tržište u tom pogledu stalno raste, no Victor Blundell iz IMG Medije svejedno smatra da nije baš izgledno da će Amazon i Facebook u bližoj budućnosti doći u CEE regiju. Što o tome misle TV kuće? „Mi smo 'primatelji' u ovoj bitki za ekskluzivnost, a to nije baš ugodno. Nogomet generira golemu pozornost i angažman i dokle god se telekomi njime koriste za razvijanje svojih poslova, prilično je sigurno da se cijene neće spustiti“, zaključio je Nikola Francetić, direktor odjela za sadržaj, medije i emitiranje, Telekom Austria Group.

Potreba za kvalitetnim scenaristima

Dva panela posvećena lokalnoj produkciji pokazala su nam da kod većine FTA kanala lokalni sadržaj nailazi na najbolji odjek kod publike. Matthias Settele, generalni direktor TV Markiza, ovako je rezimirao situaciju u kojoj se nalaze FTA kanali na malim tržištima: „Vijesti su okosnica, dnevne serije stvaraju stabilnost, a reality formati donose malo tračeva i kontroverzi. Dramske serije produkcijski su mnogo zahtjevnije. Humor je najlokalnija kategorija i dosad smo ga sami stvarali.“

Henning Tewes, predsjednik uprave RTL-a Hrvatska, naveo je adaptaciju „Života na vagi“ kao jedan od nedavnih izazova u tom pogledu: „Odlučili smo to napraviti kao program za samopoboljšanje te je sudjelovanje u showu bilo način da kandidate pratimo na tom putu.“ Najveći nedostatak lokalne produkcije predstavljaju njezina cijena i rizici koji iz nje proizlaze kad su u pitanju mlađa publika i digitalni trendovi. Dražen Mavrić, predsjednik uprave Nove TV, potvrdio je da oglašivači igraju veliku ulogu: „Dokle je god naše tržište takvo da većina oglašivača cilja istu publiku u dobi od 20 do 54 godine, nećemo to mijenjati.“

Još jedan zaključak koji je proizašao iz dvaju panela o lokalnoj produkciji jest potreba za kvalitetnim scenaristima na malim tržištima u CEE regiji, ali i onima izvan nje, primjerice, u Izraelu. Taliah Shahar, voditeljica međunarodnih poslova u United Studios of Israel, istaknula je da je scenarij ključan za lokalnu produkciju. Gabriella Vidus, glavna direktorica RTL-a Mađarska, potvrdila je da nedostaje dobrih scenarista, što je onda i glavni razlog za uvoženje stranih sadržaja. Pete Smith iz Antenna Internationala rekao je kako su morali angažirati engleskog scenarista da obuči ekipu hrvatsko-srpske koprodukcije na kojoj trenutačno rade. Kim Moses, izvršna producentica iz Sander Moses Productionsa, uvjerena je da su koprodukcije budućnost sadržaja.

Jedan od svijetlih primjera međunarodnog uspjeha lokalne produkcije jesu „Novine“ Nebojše Tarabe, hrvatska serija čija druga sezona uskoro stiže. „Novine“ su premijerno prikazane na NEM-u 2016, gdje su zapale za oko Keshet Internationalu koji je preuzeo međunarodnu distribuciju serije, što je još jedan dokaz da je NEM plodno tlo za kooperacije u TV svijetu.

Studija slučaja Stevea Matthewsa, potpredsjednika razvoja dramskog sadržaja u HBO Europeu, prirodno se nadovezala na ove panele. Matthews je predstavio još jednu lokalno produciranu seriju, prvu HBO Adria dramsku seriju produciranu u CEE regiji po imenu Uspjeh. Matthewsov moto glasi: „Što lokalnije, to bolje“, stoga nije iznenađenje da je dao sve od sebe prilikom odabira najboljeg scenarija između njih 400 pristiglih. Odlučio se za scenarij Marjana Alčevskog i produkcija serije završena je prošlog tjedna pod redateljskom palicom oskarovca Danisa Tanovića.

Budućnost je tu!

Jedna od najzanimljivijih prezentacija dana svakako je bila ona Arasha Pendarija o primjeni umjetne inteligencije u TV industriji. Za razliku od tradicionalnih površnih metapodataka, Arashev tim iz Vionlabsa odlučio je krenuti u potpuno novom smjeru rabeći emocionalne audiopodatke kako bi korisnicima pružio napredno korisničko iskustvo s individualiziranim sadržajem i filmskim najavama generiranim s pomoću umjetne inteligencije.

Uz ove zanimljive teme, sudionici NEM-a naučili su nešto i o jedinstvenom patentiranom protokolu temeljenom na softveru koji je u stalnoj uporabi u Hollywoodu, a koji je osmislila Aspera, IBM-ova tvrtka. NEM je sa zadovoljstvom organizirao i dvije prilike za networking u obliku pauza za kavu, pod pokroviteljstvom A1 Broadcastinga i Comcasta. Dan je zaključen ekskluzivnim Fox Networks Group partyjem u klubu Banje Beach. Za više informacija o NEM-u 2018 posjetite neweumarket.com.