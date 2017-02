Izaberite kristal i otkrit ćete što trebate promijeniti u životu

Izaberite kristal koji vas najviše privlači, ali nemojte pažnju obratiti samo na boju koja vam se najviše sviđa. Neka odabir bude više intuitivan. Onaj kojeg izaberete otkrit će neke stvari o vama samima i onome što bi bilo dobro da promijenite kako bi bili sretniji i ispunjeni pozitivnom energijom.

Izaberite kristal pa ispod slike potražite objašnjenja:

Foto: Atma

1. Plavi Howlit

Kod vas je problem komunikacija, otvoreno izražavanje misli i osjećaja, istinsko suočavanje s vlastitim osjećajima i pažljivo slušanje onoga što vam drugi govore. To su aspekti života na kojima bi morali poraditi da bi bili sretniji i ispunjeniji. Moguće je da imate probleme s grlom i ušima jer ovaj kristal predstavlja grlenu čakru, a ti problemi nastaju upravo zbog loše komunikacije.

Također, moguće je da se pretvarate kako ste nešto što zapravo niste, pokušavate tako zavarati druge, a možda i sebe. Svakako skinite masku, uklonite zid koji ste podignuli oko sebe i budite ono što zaista jeste u dubini svoje duše. Posvetite se stvarima koje vas ispunjavaju pozitivnom energijom, pažljivo slušajte ljude oko sebe i neka komunikacija s njima bude puna razumijevanja, suosjećanja i ljubavi. Zaboravite ljutnju jer vas ona samo izjeda iznutra i ne vodi ničemu dobrome.

Foto: DOMINIC EBENBICHLER

2. Zeleni aventurin

Ovaj kristal pokazuje kako u dubini duše čeznete za nekom vrstom iscjeljenja, mirom, skladom, ozdravljenjem i ljubavi. Vi ste često nemirni. Željeli bi se smiriti, ali to je jače od vas. Možda imate problema sa sklapanjem prijateljstava ili ljubavnih veza. To što ste odabrali upravo ovaj kristal daje naslutiti probleme sa srčanom čakrom kroz koju energija više ne putuje slobodno, možda zbog loših iskustava koja ste imali u prošlosti.

Želite li da se to promijeni, okrenite se sebi i svom duhovnom napretku. Prošetajte šumom, uživajte u šuškanju lišća, žuboru potoka i cvrkutu ptica. To će vas napuniti pozitivnom energijom, pomoći vam da se riješite negativnih misli i da se opustite. Sve to će rezultirati stvaranjem ravnoteže u vašem životu i osjećajem zadovoljstva, a to će privući nove, kvalitetne prijatelje i iskrene ljubavi k vama. Sve je u vašim rukama.

Foto: Dreamstime

3. Citrin

Moglo bi se reći da imate problema sa samopouzdanjem i niste koncentrirani na vlastiti život. Moguće je da drugi ljudi isisavaju vašu energiju i upravljaju vašim životom, ali ne onako kako bi vi zapravo željeli. Nekako vam se lakše prepustiti nego izboriti za sebe. Vjerojatno je protok energije kroz čakru solarnog pleksusa poremećena, a upravo ona čovjeku daje snagu i središte je volje pojedinca.

Vi bi za početak trebali dio vremena posvetiti meditaciji i pažnju usmjeriti na ono što želite u životu. Postavite si ciljeve i hrabro idite prema njima. Nikako ne dopustite da drugi pokušaju to sabotirati, jer pokušaja će biti. Sreća i zadovoljstvo vas čekaju, samo morate doći do njih, a to nitko drugi ne može napraviti umjesto vas, prenosi Atma.