'Melania ne pomaže Donaldu': Je li mu Ivanka desna ruka?

Protekli tjedan obilježilo je "bombardiranje" medija s Donaldom Trumpom i njegovim putovanjem Europom, a ono što je javnost primijetila je pitanje tko je zapravo prava politička Prva dama - Melania ili Ivanka? Glasine je potaknulo Melanijino čudno ponašanje, kad je u dva dana dvaput odbila ruku svog supruga Donalda. Prvi put u ponedjeljak tijekom posjeta Izraelu, a u drugi put u utorak popodne tijekom dolaska u Rim.

Foto: Screenshot

Neki to tumače kao probleme u braku. Trumpa se na početku mandata prozivalo kako ignorira svoju suprugu, a prilikom izlaska iz automobila ili zrakoplova ostavljao je Melaniju iza sebe. Mnogi su komentirali kako Trumpu očito nedostaje odgoja, a neki su zaključili da u tom braku više nema ljubavi. Stručnjaci za neverbalnu komunikaciju tvrde da Trump ostavlja dojam hladne osobe, bez manira niti ikakve želje da ugodi supruzi, što na Melaniju djeluje depresivno, a par se sve više udaljava.

Foto: Carlo Allegri/Reuters/PIXSELL

S druge strane, još i prije Trumpove inauguracije pričalo se da će ured Prve dame Amerike biti dodijeljen Ivanki. Ona se planira posvetiti problemima poput globalnog zatopljenja, iako njezin otac i dalje negira klimatske promjene.

Melania se našla na udaru medija kad je bilo objavljeno da će ona i sin Barron ostati živjeti u New Yorku dok Barronu ne završi školska godina. Ivanka se, pak, s mužem i troje djece preselila u pet i pol milijuna dolara vrijednu kuću u ekskluzivnom kvartu Kalorama u Washingtonu.

- Kad je Melania odsutna zbog drugih dužnosti, Ivanka je prirodni izbor koji će uskočiti na njeno mjesto u političkim dužnostima Prve dame. Dosad se pojavila na sastanku s kineskim čelnicima, pratila oca kad je posjetio zrakoplovnu bazu u Doveru i dočekala nedavno oslobođenog američkog humanitarca u Ovalnom uredu. CNN-ova suradnica Angela Rye kritizirala je Ivankino promaknuće, a čak je implicirala da se Ivanka "igra Prve dame".

- Kad kažemo da su te uloge loše definirane, to znači i da nemamo ništa čime ih možemo držati odgovornima. Ne možemo pokazati na ranije izvršitelje te uloge i usporediti ih s njima. Oni se istovremeno nadaju da će im ovako loše definirane uloge omogućiti ulazak u sukobe interesa bez previše pažnje javnosti. Mislim da je pravi problem to što svi znamo koju ulogu Ivanka ima. To je uloga Prve dame zato što Melania ne pomaže Donaldu - dodala je Rye.

Preostaje vidjeti kako će predsjednik Trump reagirati na, čini se, intimnu bitku za njegovu desnu ruku...