"Da se sve naplatilo, država ne bi bila dužna 283 milijarde kn"

Ministar državne imovine Goran Marić u zadnja tri mjeseca nije istupao previše u javnosti. Kaže da je sređivao stvari u svom novom ministarstvu.

[Ekskluzivno iz studija 24sata] Ministar Goran Marić: Naplatit ćemo sve dugove države, a direktori ostaju bez bonusa i povlastica! Voditelj: Ivan Pandžić

- To je bio znak odgovornost prema poslu koji radim. Zatečen sam okolnostima u kojem se Ministarstvo našlo. Suradnici i ja smo jako okupirani. Nisam imao ni vremena ni potrebe dok nismo izvršili uvid u postojeće stanje - komentirao je Marić zašto nije istupao previše u javnost u prošla tri mjeseca.

- Nadam se da nikada više neće nikome pasti na pamet ukinuti ovo Ministarstvo, bez obzira tko bio na vlasti. Ministarstvo je jedini institucionalni predstavnik države. Mi sve zapustili, nema dijela koji je uređen - dodao je.

- Jedna agencija ima 700 zaposlenih, mi samo 130. Mi imamo milijune neriješenih čestica. - komentirao je Marić.

- Zakonski okvir je iznimno loš. Zakon o turističkom zemljištu je neprovediv. Ništa po njemu nije učinjeno. Zato ćemo izraditi novi do kraja godine. Niti jedno zemljište kampa nije upisano u vlasništvo države, a nije ušao niti u temeljni kapital privatiziranih društava. Iako je dano na upravljanje i ostvaruju milijunske prihode - rekao je Marić.

Marić kaže da su uzeli za pilot projekt kamp u Živogošću.

- Radi se o stotinjak tisuća metara kvadratnih na šljunčanoj plaći da netko koristi, a nitko ne zna tko to koristi. Stotine tisuća kuna prihoda uzimaju. Ne znam kome su plaćali, ali u državni proračun u 25 godina nije niti kuna uplaćena – rekao je Marić

S tvrtkom Grafoplast koja je u vlasništvu Agrokora i koja upravlja otokom na kojem se odmara obitelj Todorić bit će sklopljena nagodba, ali je Marić istakao da je tu propuštena naplata 200 milijuna kuna.

-To je jedan od zapuštenih predmeta. Ugovor o zakupu je bio bez suglasnosti Republike, pa je sud poništio ugovore. Još 2007. je bilo pripremljeno da se pokuša naplatiti, ali nikada Vlada nije donijela takvu odluku. Mi možemo pokušati naplatiti samo što nije u zastari. Državno odvjetništvo je donijelo rješenje kojim poziva na naplatu potraživanja što je oko 30 milijuna kuna. To je samo pet godina, a onda je lako izračunati koliko nije naplaćeno. Ja neću odustajati tako lako. Ako ne plate po nagodbi, pokrenut ćemo prisilno iseljenje i naplatu. Ako dođe do nagodbe, ponovno možemo oglasiti otok na natječaj. Dosad nije bilo natječaja, proći će najbolji ponuđač. Ako prihvate nagodbu, ne znači da neće Grafoplast dobiti zakup – kaže Marić.

- Analizirajući ne samo dva mjeseca koje sam proveo u Ministarstvu već istražujući godinama, da je RH naplaćivala sve što je trebala od koncesija, poreza, doprinosa, bila bi dužna beznačajno. U promatranju duga jedne države, to bi bilo beznačajno. Sad je dug 283 milijarde kuna - rekao je.

Tko je kriv?

- Sustav je pogrešno bio postavljen. Ubuduće se takve stvari neće moći događati. Neće biti zapuštenih predmeta, ali imamo 50.000 neriješenih predmeta. To je s ovim potencijalom nemoguće riješiti. Mislim da najmanje treba nekoliko desetaka novih stručnih ljudi da bismo ozbiljno mogli početi rješavati nagomilane i zapuštene predmete - dodao je Marić.

Rekao je da je pripremljena prodaja manje od 100 tvrtki s malim udjelima.

- U tim tvrtkama nemamo utjecaja u upravljanju. Vidjet ćete, bit će ih iznad 90 koje idu na prodaju. Ovo nije privatizacija, to nisu strateške tvrtke. Tu imamo male udjele i nemamo nikakvog interesa biti vlasnik – kaže Marić

ACI koji upravlja sa sustavom marina se vraća na popis strateških društava i kaže da moraju podići učinkovitost.

- Upravljat ćemo s tvrtkama bolje nego i privatno. Podravka u ovom trenutku nije predmet prodaje. U slučaju Podravka ćemo sve izmijeniti, takvih apsurda i nelogičnosti više neće biti. Uprava je određivala tko će biti u Skupštini kao predstavnik vlasnika. Ja idem u Skupštinu društva i predsjedavat ću Skupštinom. Gospodin Mršić ne može biti smijenjen. Njemu mandat istječe - rekao je Marić ali nije htio otkriti tko će biti novi šef Podravke.

Izbacivanje headhunting agencija ne smatra da će otvoriti politička imenovanja. Podsjetio je da je SDP sve uprave izazvali izravno, bez natječaja i onda zadnji dan donijeli odluku o natječajima.

- To je namjerno napravljeno da se njihovi ljudi ne mogu promijeniti – smatra Marić i kaže da je sustav natječaja tako kompliciran da ih je teško smijeniti, a u jednoj upravi su bila tri člana SDP-a.

Marić kaže da će stručnost biti jedini kriterij. Sada su direktori imenovani na šest mjeseci, ali žele odmah ići na raspisivanje natječaja. Kaže da će se odabrati najbolji kandidati, "a politički rad im neće biti preporuka, nego znanje i odnos prema imovini i državi.

- Privatno vlasništvo je sveto, ali mora biti i državno vlasništvo sveto – drži ministar.

- Više neće biti tajna tko ima koliku plaću. Više se neće ugovarati mimo odlukama plaće. Pokrenut ću proces da ukinemo maksimalnu plaću direktora od 18.000 kuna, ali neće biti tajna koliko će tko imati plaću. Neki će imati manje, neki više, zavisno od važnosti na tržištu. U jednom društvu je bila plaća 86.000 kuna sa svim otpremninama i bonusima. Sada toga više neće biti... - dodao je. Podsjetimo, 24sata su već ranije objavila da se radi o Tomislavu Vuiću, čelnika HPB-a.

- Više nema ugovorenih bonusa i otpremnina niti u jednom našem novom ugovoru. Imat će stimulativne uvjete rada, ali za ono što će učiniti, a ne da proizvodi gubitke. Neće moći netko dobiti police životnog osiguranja i otpremnine nakon što mu je istekao mandat. To se događalo na više mjesta.

- Ovih dana sam pripremao jedan dopis koji će sljedeći tjedan otići svih 49 trgovačkih društava. Da dostave u posljednjih pet godina o mnogim, ne samo otpremninama, bonusima i životnim osiguranjima, nego i o odvjetničkim uslugama, sponzorstvima, donacijama...o svemu. I kad te podatke dobijemo, izaći cemo u javnost na novoj konferenciji za tisak - rekao je.

- Zadaća saborskog zastupnike je odgovorna funkcija. To se najviše ogledalo kroz nastupe i rasprave i nisam se štedio u tome. Biti ministar u Vladi je sasvim druga funkcija. Ministar više treba koncentrirat se na posao koji ima nego da udovoljava i da se prikazuje što boljim u medijima. Moja zadaća je riješiti probleme i učiniti državnu imovinu učinkovitom i nezapuštenom - dodao je.

U vezi modela otkupa udjela u Ini od MOL-a i hoće li to biti kroz prodaju udjela u HEP-u, Marić kaže da se još traže modeli. Kaže da je suzdržan oko toga jer se utječe na klimu i cijenu dionica.

- Neodgovorno se raspravljalo o tim modelima. Vlada ima svoje stavove i nitko nema pravo na pojedinačno mišljenje. Pitanje je važno, ali nemamo niti cijene niti modela. Morat ćemo još čekati, ali Savjet koji radi sigurno će iznaći najbolja rješenja – zaključio je Marić

- Odmah po izmjeni zakona omogućit ćemo svim pojedincima koji su dobili stanove od MORH-a da ih kupe, kao i garaže koje zovemo protuprirodno poslovnim prostorima. Sigurno, do kraja godine. Mi pripremamo zakonski okvir da im to omogućimo. Neke stanove koriste nepoznate osobe bez kune naknade, a u vlasništvu su Republike Hrvatske. Radi se o 1500 stanova u državnom vlasništvu - rekao je Marić.

- Također, nitko neće moći bespravno stanovati u državnim stanovima. To ćemo riješiti do kraja godine - dodao je.