Matković: 'Svi su mi tako brzo pomogli da se nisam ni snašla'

Dan nakon što su prijatelji pokrenuli humanitarnu akciju za glumicu Jadranku Matković (66), prijatelji i znanci i građani odazvali su se pozivu.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1193836 / ]

- Nisam još stigla do banke jer se sve tako brzo odvijalo da se nisam još ni snašla - kaže Jadranka Matković. Dodaje da su joj se već neki i javili, pozvali je na kavu i pomogli joj.

- Bojala sam se ovakve velike akcije jer naravno, kažu ljudi nisi jedina, i drugima je teško, zašto nisi prije mislila o tome da će te sustići starost i bolest? Sve je to istina. Znam da nisam jedina. I ja danas shvaćam da sam o svemu ovom trebala misliti i ranije, ali to nije razlog da me ljudi izbjegavaju - kaže Jadranka. Dodaje da joj već puno znači i to što je jučer imala s kim porazgovarati, kao i popiti kavu.

Ljudi su okretali glavu

- Posljednjih godina i znanci su okretali glavu od mene, nisu me pozdravljali, izbjegavali su susret očima i prolazili su kraj mene kao pokraj turskog groblja - govori glumica, koja je odigrala mnoge uloge u filmovima, TV-serijama i kazališnim predstavama. Posljednjih se godina borila s brojnim teškim bolestima, ali i neimaštinom.

Život na rubu: Izašla je iz gradskog stana jer je bio udaljen od trgovine i gradskog prijevoza, a ona teško hoda Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Prije četiri godine izbacili su je iz stana u kojem je živjela, nakon toga dobila je povišeni šećer i gangrenu, a prijetila joj je i amputacija noge. Hodajući na štapu, slomila je nogu, a zatim je pala u depresiju. Nakon razgovora s liječnicima vratila joj se volja za životom, a voljela bi i opet glumiti.

Priželjkuje malu ulogu

- Voljela bih zaigrati pokoju ulogu. Pratim novine, vidim što se zbiva u zemlji i svijetu. Znam da su teška vremena, ali mali honorar pomogao bi mi jer živim u iznajmljenom stanu na koji potrošim mirovinu, pa mi ostaje 700 kuna da preživim od mjeseca do mjeseca - rekla je Matković.