Lopovi razbili i opljačkali kombi kauboja, ukrali dresove i majice

Dok su izbornik Babić i društvo na terenu pobjeđivali Čile, netko je provalio u njihov kombi. Službeno prijevozno sredstvo Hrvatskog rukometnog saveza razbijeno je, a prema prvim podacima odnesene su majice, trenirke... Policija traga za lopovima, a iz reprezentacije još ne smiju i ne žele komentirati slučaj.

POGLEDAJTE VIDEO IZ ROUENA: Lopovi opljačkali kombi Kauboja

- Tijekom sinoćnje utakmice na parkingu je opljačkan službeni kombi hrvatske rukometne reprezentacije. Nažalost, nemamo još nikakvih detalja o pljački jer je istraga u tijeku. Policijski službenici su nas obavijestili da je odnešena znatna količina stvari koje su bile unutra. U ovom trenutku čekamo da nam jave ostale detalje. To je jedan propust organizatora koje moramo istaknuti kao nepoštivanje nekih pravila jer, nažalost, kombi je bio označen i imao je službenu dozvolu da bude parkiran u krugu dvorane. Pomaknut je na parking koji su koristili navijači, koji , navodno, nije bio osiguran tako da ćemo vidjeti što će se tijekom dana događati - rekao je glasnogovornik HRS-a Ivica Maraš pa nastavio:

- Ukradene su stvari koje u ovom trenutku nisu toliko bitne, ali smo ih ponijeli u Francusku, stvari koje uvijek nosimo sa sobom na službenom putu. Ukradena je jedna količina rezervnih dresova i trenirki.

Maraš je, zatim, prokomentirao događaj u kojem pomoćni trener Hrvatske Petar Metličić nije pružio ruku izborniku Željku Babiću.

- Nema nikakvih problema između izbornika i gospodina Metličića. Oni koji su gledali nastavak našeg slavlja vidjeli su ih zajedno tako da stvarno više nema potrebe komentirati taj događaj.

Jeste li u međuvremenu naručili alternativnu opremu?

- Imamo dovoljno opreme tako da mislim da neće biti problema oko toga. To ne remeti mir prije ovako važne utakmice.

Kako ste zadovoljni organizacijom? Dosta reprezentacija se žalilo na uvjete u hotelu, na hranu pa čak i na neudobne krevete. Njemačka je napustila hotel...

- To je stvar za krovnu rukometnu organizaciju IHF. Mislim da ima propusta i sigurno da to u zemlji svjetskih i olimpijskih pobjednika treba biti bolje organizirano. Ali kažem, nije na nama da se sada bavimo tim stvarima. Tu smo zbog rukometa i vjerujem da ćemo to pokazati i potvrditi.

Kombi je na policiji gdje se radi očevid. Kombi je bio označen, imao je službene oznake i bio je parkiran na označenom mjestu.