PLUS+ pretplata sada vrijedi još više. Svi postojeći i novi PLUS+ korisnici koji su kupili mjesečnu ili godišnju pretplatu i aktivna im je zaključno s 30.6.2021. godine ulaze u izvlačenje za spektakularan Hisense Laser TV vrijedan 39.999,00 kn.



Uz najbolji svakodnevni sadržaj, u posljednjih mjesec dana čitateljima smo ponudili i dodatni PLUS+ sadržaj. Mnogi naši vjerni čitatelji prepoznali su vrijednost PLUS+ sadržaja na čemu im zahvaljujemo.



PLUS+ je pretplata na dodatni sadržaj na portalu 24sata s kojom ostvarujete neograničeni pristup portalu, mogućnost neograničenog pristupa enigmatskom sadržaju (sudoku i križaljke) i bolje iskustvo portala uz minimalan prikaz oglasa.





Treba podsjetiti kako je trenutno aktualno promotivno razdoblje i moguće je kupiti PLUS+ pristup za samo 1kn prvih mjesec dana. Sada je prilika da za simboličan iznos podržite vrijednosti za koje se zalažemo, ali i priče naših novinara koje su mijenjale zakone, smjenjivale moćnike i promijenile živote.



U nešto više od mjesec dana naši PLUS+ članci ostvarili su preko 9 milijuna otvaranja što dovoljno govori o interesu za kvalitetne i zanimljive priče. Naši novinari Ivan Pandžić i Denisu Mahmutović u međuvremenu su osvojili prestižne nagrade HND-a za istraživačko i internetsko novinarstvo. Ivan Pandžić proglašen je i novinarom godine.



PLUS+ pristup možete kupiti registracijom na portalu i otvaranjem bilo kojeg PLUS+ članka na naslovnici ili možete posjetiti poveznicu, odabrati mjesečni ili godišnji pristup i uključiti se u nagradnu igru.

Pravila nagradne igre možete provjeriti ovdje.