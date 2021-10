Zašto bi Raspudić uskoro mogao postati vođa hrvatske oporbe?

Kad je u modi multikulturalizam, on će dizati spomenik Bruceu Leeju i namigivati Feralu, kad je u modi krilatica “Multikulti - nein, danke!”, on će se sjetiti nacionalnih prava. Ali nikad on neće staviti sva jaja u istu košaru