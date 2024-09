'Abroseksualka sam. Trebalo mi je 30 godina da to shvatim, a prijatelji su me okrutno sprdali'

Britanska novinarka Emma Flint (32), otvoreno je priznala da je abroseksualka, piše The Mirror. Prisjetila se trenutka kada je prijateljima pričala o svojoj seksualnosti, a naišla je na negativne komentare.



- Ti mi ljudi više nisu prijatelji. Imali su okrutne komentare. A ja sam se 'otvorenošću' riješila nervoze - rekla je.

Abroseksualnost se definira kao seksualni identitet koji varira i mijenja se - to može značiti da vas neko vrijeme privlače muškarci, a drugi put vas privlače žene, piše The Mirror. Vremenski okvir za promjenu seksualne orijentacije abroseksualne osobe nije bitan i mogu proći sati ili godine prije nego što se identificira kao drugačija seksualnost.

Emma kaže da nije imala pojma da abrosekusalnost postoji sve dok nije napunila 30 godina.

To je seksualnost o kojoj Generacija Z naveliko govori na TikToku, ali još uvijek postoji mnogo neznanja oko tog pojma, a mnogi ljudi nemaju pojma što to znači, piše The Mirror. Emma je za britanski medij rekla da su njezini vršnjaci imali primjedbe kad je 'izašla' s tim, uključujući pitanja 'Kada si ovo odlučila? Je li to uopće etiketa - nikad nismo čuli za to!?'...

Emma je priznala da se nekih dana osjećala kao lezbijka, dok bi se drugih dana osjećala više biseksualnom. Britanka je objasnila da to ne 'mijenja' ništa u njezinim romantičnim vezama jer ona voli osobu, a ne gleda na spol.



- Međutim, čak i nakon što to objasnim, uvijek postoje neki ljudi koji uživaju u tome da me vrijeđaju i komentiraju neka se odlučim za jedan spol - kaže. Emma se nada da će se pojam abroseksualac uskoro smatrati normalnim, a ne nečim što je trenutno 'u trendu'.