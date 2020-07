Ako cjepivo i zakaže, uvijek će nam ostati molitva božici Koroni

Ako cjepiva ili liječenje korona virusa ne uspije, pretpostavljam da imamo plan B? Indija nam je ponudila ideju - štovanje i klanjanje boginji Koroni, pa možda i upali...

<p>Indija je jedna od zemalja koje su najpogođenije pandemijom korona viusa, a mnogi se u toj zemlji okreću duhovnim i božanskim silama u pokušaju da se zaštite od Covida-19.</p><p>Prošli mjesec indijski su mediji izvještavali o grupi žena iz jednog sela u Zapadnom Bengalu, koje su se odlučile boriti protiv korona virusa na svoj način - moleći se Corona Mai, ili 'Boginji Coronea'. Postavile su malo svetište na obali ribnjaka Chinnamasta, u blizini grada Asansol, i započele su pjevati pjesme i mantre, palile su tamjan i donosile hranu. Žene su rekle da se boginji Coroni planiraju klanjati i moliti joj se dok pandemija ne prođe. To može potrajati neko vrijeme ...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Klanjanje boginji Koroni:</strong></p><p>- Nadamo se da će Corona osigurati da nas virus zauvijek napusti - rekao je 23-godišnji štovatelj portalu <a href="https://www.thehindu.com/society/a-goddess-called-corona-devi/article31795320.ece" target="_blank">The Hindu</a>. 'Naša molitvna i pjevanje donijet će nam predah od virusa', dodao je.</p><p>Štovatelji boginje Corona Mai uglavnom su žene, a ima ih i u ranim 20-ima do starih dama u 70-ima. Ima i muškaraca. Svi oni vjeruju da je najbolji način da se pomogne u borbi protiv pandemije moliti božicu dok ona ne odluči da joj dosta.</p><p>- Odlučili smo joj se klanjati svakog ponedjeljka i petka dok ona ne postane zadovoljna - rekla je 56-godišnja žena.</p><p>Ova skupina štovatelja boginje Corone iz Zapadnog Bengala postavila malo svetište na otvorenom, a jedan je čovjek iz Kerale postavio hram kako bi se klanjao 'boginji korona virusa'.</p><p>- Otvorio sam ovaj hram za Boginju korona virusa u skladu s ustavnom slobodom vjerovanja. Ovdje se štuje ona - rekao je čovjek iz Kerale. </p><p>- Hram sam posvetimo svim zdravstvenim radnicima i znanstvenicima koji pokušavaju pronaći cjepiva, policiji, vatrogascima i spasiocima, ostalom medijskom osoblju, novinarima i iseljenicima koji podatke prijavljuju u stvarnom vremenu - dodao je Anilan Muhoortham iz grada Kadakkala.</p><p>Anilan se pridržava socijalnog distanciranja, tako da tko želi davati dar boginji Koroni, može to učiniti preko kurira ili poštom. </p><p>Ako cjepiva ili liječenje korona virusa ne uspije, pretpostavljam da imamo plan B?</p>