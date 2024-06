Ako u 8 sekundi pronađete žabu među lopočima - svaka čast! Samo dva posto ljudi to uspije...

'SEKSUALNO NAJAKTIVNIJA AUSTRALKA' 'Spavala sam s pet frajera u danu. Mama me podržava, a nedavno sam bila u Hrvatskoj' Da neki muškarac spava s pet cura u jednom danu, slavili bi ga i govorili da je legenda. A kad to djevojka napravi, onda je vrijeđaju. To nikako nije pošteno, kaže Annie...