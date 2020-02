Ako zabranite ulaz terapijskom psu, kazna je do 20.000 kuna!

Hrvatska u mnogočemu zaostaje za razvijenim zemljama pa tako i po pitanju odnosa prema terapijskim psima. Slabovidni i slijepi kao i volonteri koji educiraju terapijske pse imali su i imaju svakodnevnih neugodnosti jer unatoč izmjeni Zakona o korištenju psa pomagača, nisu ih puštali u mnoge objekte. Zaposlenici i volonteru Centra za rehabilitaciju Silver ovih dana obilaze sve institucije i trgovine kao i kulturne centre te sportske dvorane, lijepeći na ulaze naljepnice "Dozvoljen ulazak sa psima pomagačima".

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Njima žele osvijestiti sve što je regulirano zakonom, no i pri postavljanju naljepnicama često imaju neugodnosti. Pojedini vlasnici kafića, restorana kao i institucija, pričaju nam volonteri, znaju biti neugodni pri samom spomenu da bi na ulaz stavili naljepnicu.

Iako je Novi Zakon o korištenju psa pomagača na snazi je od travnja 2019., ljudi i djeca s posebnim potrebama kao i socijalizatori pasa imaju problema s ulaskom u sve objekte.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Naši volonteri i zaposlenici koji rade na socijalizaciji terapijskih pasa imali su mnogih problema jer im je onemogućen pristup po određenim trgovinama, kazalištima i sličnim institucijama. Zbog toga je izmjena ovog zakona bila neophodna – pojašnjava nam Marijan Alfonso Sesar, voditelj Centra za rehabilitaciju Silver.

Dakle Terapijski psi imaju zakonsko pravo da ulaze u trgovine, hotele, bolnice, ljekarne, crkve, kazališta, kina, kafiće, restorane...

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Svi koji im to zabrane riskiraju velike novčane kazne. Za pravne osobe one se kreći od 5.000 do 20.000 kuna, a za fizičke od 1.000 do 10.000 kuna.

- Nama nije cilj da se ljudi za to novčano kažnjavaju već želimo da se razvije svijest da su to terapijski psi, da se razbiju predrasude i da korisnici više nemaju problema - kaže nam Sesar. Na pitanje s kakvim su se sve neugodnostima susretali njihovu djelatnici, volonter i korisnici pojašnjava:

- Moram napomenuti da smo mi turistička destinacija i da problema nemaju samo naši građani. A bilo je puno ružnih priča od toga da su u hotelima htjeli dodatno naplaćivati ljudima za terapijske pse, nisu ih puštali po restoranima iako ti ljudi bez pasa ne mogu nigdje.