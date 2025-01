ANKETA Idete li na skijanje, je li vam skupo? 'Hrvati vade djecu iz škola kad je povoljnije za ići'

Mnogi su Hrvati početak godine rezervirali za odlazak na skijanje. Najtraženije destinacije su naše susjedne zemlje, a tamo se u ovom razdoblju aranžmani mogu naći po znatno nižim cijenama, piše Dnevnik.hr.

- Bilježimo ove godine kad gledamo cijeli produkt skijanja 70% ukupnih rezervacija za tjedan koji je pred nama od 4. do 11. siječnja i zaista roditelji su spremni djecu izvaditi nekoliko dana iz škole, prvenstveno što su cijene u tom tjednu 30-35 posto povoljnije - rekao je Dalibor Čangalić, voditelj proizvoda u turističkoj agenciji.

Iako su cijene i ove godine rasle. Skuplje su skijaške karte, ali i smještaj.

- Sedmodnevno skijanje po osobi 7 polupansiona za tjedan 4. do 11. siječanj u principu su od 800 do 1000 eura po osobi, ako biste uzeli apartman za četvero cijena takvog apartmana je od tisuću do 1200 eura po tjednu - rekao je Čangalić.

Najtraženije destinacije su Austrija, Slovenija i Italija.

