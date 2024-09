ANKETA Žena se potužila kako domaći misle da je uvala na Visu njihova. Što vi mislite?

Blogerica Višnja, koja putuje i dijeli svoja iskustva, objavila je video 'zgode' s otoka Visa. Domaći ljudi su ih, kaže, htjeli otjerati s plaže. Raširili su četiri ručnika... Sve je opisala i u objavi.

'Dvije Višanke rekle su nam da je nepisano pravilo kad netko dođe u ovu uvalu da se ostali okrenu i vrate kad ih vide i traže drugu plažu. Na moj komentar - 'bili smo ovdje jučer sami, došli su ljudi iza nas i nisu se vratili. Kako to?' Nisam dobila odgovor. Prije par dana ovdje je bilo tri različite grupe domaćih kad smo mi došli. Kako to? Kad smo mi došli, one su raširile sve ručnike koje su imale, samo da mi nemamo mjesta, ali mi smo samo ostavili stvari na stijene i otišli u more na sat vremena. Jedna od njih cijelo je vrijeme bacala psu klipu u more, na metar- dva od nas. Pas je skočio valjda 30 puta u more. Nas psi ne smetaju. Ljudska bahatost je daleko gora. Izašli smo iz mora nakon sat vremena, a deset minuta poslije dvije žene s djecom su otišle, bilo je već 6:15 popodne. Ovo nam je prvi put u 20 godina na Visu da nam se tako nešto dogodilo. Što je najgore, radilo se o dvije mlađe osobe, ispod 40 godina. Stariji su ovdje svašta preživjeli, ali su i dalje skromni i ljubazni. Stvarno da se čovjek zapita puno toga', napisala je.

U komentarima joj se javilo mnoštvo ljudi.

- Gospođe su vam rekle ono što je bilo nepisano pravilo i elementarna doza kulture prije masovnog turizma. Ako plažica ima 10m² i netko dođe ujutro prije vas, potpuno je normalno da se okrenete i ostavite ljude na miru - napisao je jedan korisnik.

Što biste vi napravili?



