Auto je visio s mosta: Nemaju pojma kako je to uspio izvesti

Policija u Torontu se našla pred zagonetkom nakon što je uočen automobil kako visi s mosta. Policija je prvo priopćila da se radilo o snimanju filma, no ubrzo su to objašnjenje povukli jer su im gradske službe potvrdile da nije bilo odobrenih ni najavljenih snimanja na tom mjestu, piše The Guardian.

Područje su osiguravali vatrogasci sve dok vozilo nije sigurno spušteno. Automobil Honda Civic nije imao registracijske oznake, a neka stakla su bila razbijena. Policija slučaj istražuje.