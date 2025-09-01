Obavijesti

Viral

Komentari 1
ISPRIČAO SE, ALI...

Bešćutan potez o kojem baš svi pričaju: Poljski milijunaš oteo iz ruku kapu dječaku na US Openu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Bešćutan potez o kojem baš svi pričaju: Poljski milijunaš oteo iz ruku kapu dječaku na US Openu
Foto: twitter/x

Nakon pobjede karijere protiv Karena Hačanova na US Openu, Poljak je skinuo je kapu i pokušao je dati dječaku u publici. U tom trenutku besramno 'ulijeće' Szczerek i otima kapu dječaku iz ruku

Neugodan trenutak od prošlog četvrtka i dalje je glavna tema rasprave na društvenim mrežama, ali i šire. Poljski poduzetnik i milijunaš Piotr Szczerek, direktor tvrtke Drogbruk, snimljen je kako otima kapu iz ruku dječaka Brocka, koju je potpisao poljski  tenisač Kamil Majchrzak.

Nakon pobjede karijere protiv Karena Hačanova na US Openu, Poljak je skinuo je kapu i pokušao je dati dječaku u publici. U tom trenutku besramno 'ulijeće' Szczerek i otima kapu dječaku iz ruku.

Incident je izazvao burne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi su optužili Szczereka za krajnje neprimjeren i bešćutan potez. Pod pritiskom javnosti, poljski milijunaš se oglasio i priznao “tešku pogrešku”.

– Ispričavam se djetetu, njegovoj obitelji i svima koji su bili svjedoci. Postupio sam nepromišljeno. Vratio sam kapu i osobno kontaktirao roditelje dječaka – poručio je Szczerek.

S druge strane, sam Kamil Majchrzak nastojao je ispraviti nepravdu. Nakon što je doznao za incident, putem društvenih mreža pozvao je obitelj dječaka da se javi, a potom mu je predao novu potpisanu kapu i nekoliko dodatnih suvenira.

- Želim da Brock ipak ima lijepu uspomenu na ovaj turnir. Nije smio doživjeti takvo razočaranje - rekao je Majchrzak.

Organizatori US Opena nisu službeno komentirali incident, ali navijači i mediji diljem svijeta prozvali su ponašanje poljskog poduzetnika “sramotnim”.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Fitness baka (60): Volim mlađe muškarce, a ulijeću mi od 20 do 70 godina. Ovo je uvjet...
SRETNA JE I SOLO

FOTO Fitness baka (60): Volim mlađe muškarce, a ulijeću mi od 20 do 70 godina. Ovo je uvjet...

Australka Viktoria Winslow kaže da je zadnji put na spoju bila prije godinu dana. 'Umorila sam se od izlazaka, smatram da je proces upoznavanja i druženje s drugim samcima baš iscrpljujuć', kaže
FOTO Šokantno! Dao je ukloniti prste kako bi imao kandže. I tu ne staje. Ovako je izgledao prije
OVISNIK O TETOVAŽAMA

FOTO Šokantno! Dao je ukloniti prste kako bi imao kandže. I tu ne staje. Ovako je izgledao prije

Michel Faro do Prado (49), poznat kao 'ljudski sotona', brazilski je umjetnik tetovaža koji je proveo više od desetljeća podvrgavajući se ekstremnim tjelesnim modifikacijama kako bi postigao demonski izgled. Njegove transformacije uključuju tetoviranje očnih jabučica, oštrenje zuba, implantate ispod kože i uklanjanje nosa...
FOTO Urnebesne fotke sa svadbi na Balkanu: Od čupanja kose za buket i 'minjaka' do interventne
TKO PREŽIVI, PRIČAT ĆE...

FOTO Urnebesne fotke sa svadbi na Balkanu: Od čupanja kose za buket i 'minjaka' do interventne

Balkanske svadbe često strancima djeluju kao reality show bez scenarija: uvijek ima muzike, hrane i nepredviđenih situacija. No jedna fotografija s vjenčanja postala je viralni hit: gošća je pokazala da na Balkanu nema predaje, čak ni kad se štikle nađu na travnjaku...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025