Bešćutan potez o kojem baš svi pričaju: Poljski milijunaš oteo iz ruku kapu dječaku na US Openu

Neugodan trenutak od prošlog četvrtka i dalje je glavna tema rasprave na društvenim mrežama, ali i šire. Poljski poduzetnik i milijunaš Piotr Szczerek, direktor tvrtke Drogbruk, snimljen je kako otima kapu iz ruku dječaka Brocka, koju je potpisao poljski tenisač Kamil Majchrzak.

Nakon pobjede karijere protiv Karena Hačanova na US Openu, Poljak je skinuo je kapu i pokušao je dati dječaku u publici. U tom trenutku besramno 'ulijeće' Szczerek i otima kapu dječaku iz ruku.

Incident je izazvao burne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi su optužili Szczereka za krajnje neprimjeren i bešćutan potez. Pod pritiskom javnosti, poljski milijunaš se oglasio i priznao “tešku pogrešku”.

– Ispričavam se djetetu, njegovoj obitelji i svima koji su bili svjedoci. Postupio sam nepromišljeno. Vratio sam kapu i osobno kontaktirao roditelje dječaka – poručio je Szczerek.

S druge strane, sam Kamil Majchrzak nastojao je ispraviti nepravdu. Nakon što je doznao za incident, putem društvenih mreža pozvao je obitelj dječaka da se javi, a potom mu je predao novu potpisanu kapu i nekoliko dodatnih suvenira.

- Želim da Brock ipak ima lijepu uspomenu na ovaj turnir. Nije smio doživjeti takvo razočaranje - rekao je Majchrzak.

Organizatori US Opena nisu službeno komentirali incident, ali navijači i mediji diljem svijeta prozvali su ponašanje poljskog poduzetnika “sramotnim”.