Bijesna mladenka: Cijela obitelj je zakasnila na moje vjenčanje, a onda su lagali! Krive mene...

Ono što je trebao biti među najljepšim danima za jednu mladenku pretvorilo se u potpuni fijasko. Posvađala se s majkom, smatra kako joj je vjenčanje uništeno, odnosi u obitelji su zahladili....

Kako je anonimna mladenka napisala na online forumu Reddit, dan njezina vjenčanja krenuo je dobro. S pripremama je bila gotovo do 12, imala je puna dva sata do ceremonije, ništa nije 'mirisalo' na fijasko. No onda joj je njezina majka kazala kako mora 'skoknuti' do hotela i 'pokupiti' baku i ostale članove obitelji.

Hotel nije daleko, pa je mladenka mislila kako ima sasvim dovoljno vremena da se sve stigne....

Ali vrijeme je prolazilo, a njezine obitelji nigdje! Došlo je i 14 sati, ceremonija je krenula, obitelj mladoženje je bila tu, ali ne i njezina....

- Morala sam sama hodati do oltara! - napisala je razočarana mladenka, koju je naljutila reakcija njezine majke..

- Došli su s 45 minuta zakašnjenja, kad je sve bilo gotovo. Moja majka je prvo krivila catering, kazala je kako nije bio gotov na vrijeme, pa je krivila gužve... Počela se ponašati neprijateljski prema meni. Na kraju mi je kazala da sam ih trebala zvati i pitati gdje su. Pa valjda 14 sati na pozivnici znači 14 sati - napisala je ova mladenka...

Kasnije je doznala kako je njezina majka cijelu priču oko problema zbog kojih su kasnili izmislila. Gospođa majka samo se odlučila malo dulje sređivati u hotelu, mislila je da će vjenčanje pričekati..

- Odmah nakon našeg vjenčanja bila je zakazana druga ceremonija - napisala je ova razočarana mladenka onima koji su je pitali zašto jednostavno nije odlučila pričekati obitelj, piše Fox.