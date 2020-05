Bijesna zbog medicinske sestre u dućanu: 'Fuj, širiš mikrobe...'

Medicinska sestra rasplakana je napustila trgovinu nakon što je jedna žena u dućanu podivljala na nju, optužujući je da širi mikrobe.

Kimberley Simpson, iz Burton-upon-Trent-a u Staffordshireu, nosila je službenu uniformu u dućanu, a žena ju je slijedila deset minuta kroz B&M prodavaonicu i vikala da nije smjela biti puštena unutra.

Simpson ju je odlučila na kraju snimiti jer je nije prestajala pratiti. Tako postoji i snimka svađe gdje se čuje kako žena prijeti da će je prijaviti.

- Znam da izgledam ružno dok plačem, ali ova me je žena pratila po dućanu i derala se na mene kako me nisu trebali pustiti u dućan jer sam u uniformi. Očito ne mogu kupiti ni osnovne stvari, a ona mi se prijetila da će pričati s mojim šefom. Ja sam pričala i prije sa šefom koji mi je rekao da bez problema mogu u dućan, toliko radimo da nitko oko nas njie zaražen u bolnici pa očito radimo nešto dobro. Ova žena me pratila 10 minuta, nije nikog bilo od zaposlenika u dućanu da to zaustavi. Samo jedan poljski par mi je rekao da ne plačem i da je žena iznimno glupa - napisala je na Facebooku.