Bizarne snimke: Najnasilnije krštenje koje ste ikad vidjeli...

Na društvenim mrežama pojavile su se prilično bizarne snimke na kojima grčki ortodoksni biskup u obredu krštenja silovito zaranja vrišteću bebu u vodu. Svećenik je uzeo potpuno golo djetešce, tri puta ga grubo zaronio u vodu i potom ga vratio roditeljima koje ovaj postupak, barem prema reakcijama na snimci, nije nimalo potresao.

Snimke su izazvale lavinu komentara na Twitteru, komentirajući da je riječ o najnasilnijem činu krštenja i da se svećeniku ne bi trebalo dopustiti da se ikada više približi djeci.

'The most violent baptism ever': Greek Orthodox bishop scares nearby children as he dunks baby in water: https://t.co/yD1v99gxQI pic.twitter.com/7KEEcwXBuj

Video je snimljen u gradu Ayia Napa na Cipru, u grčkoj ortodoksnoj crkvi, piše Daily Mail. Ovi prilično okrutni obredi krštenja provode tradicionalno, navodno kao odgovor na sve niže stope nataliteta.

Don't Remember Going Through This At 6 months!



A Greek Orthodox Bishop Performs A 'Rapid' Baptism, Apparantly To Prevent The Birth Rate 'From Declining. pic.twitter.com/3IJ1yEJvta