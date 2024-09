Blizanke ispričale što sve dijele. Pišu im: 'Fuj, to nije normalno!'

Blizanke Brigette i Danielle Pheloun (27) iz New Yorka gostovale su u podcastu 'Gals on the Go' i pričale o tome što sve dijele. Svojom su pričom iznenadile mnoge gledatelje. Influencerice su i prati ih preko 180 tisuća ljudi na Instagramu.

- Želite li čuti nešto ludo? - upitala je Danielle voditeljicu. Ona je odgovorila potvrdno.

- Zapravo mi je neugodno ovo reći. Mi imamo samo jedan grudnjak koji dijelimo. Također, dijelimo i donje rublje - rekla je influencerica. Voditeljice su zbunjeno rekle: 'Čekaj, pa to je ludo. Imate li i jednu zajedničku ladicu za donje rublje?"

- Da, tako je - potvrdile su sestre.

- Imamo samo jedan grudnjak jer ih ne volimo, ali uvijek kad ga trebamo obući, svađamo se oko njega - objasnila je Danielle. Nadovezala se sestra Brigette.

- Ustvari imamo dva, ali jedan je smeđe boje, a jedan je crni. Tako da zapravo imamo samo jedan. Sada će vjerojatno slušatelji reći da smo jako čudne - zaključila je.

Većini komentatora njihova priča baš i nije bila simpatična.

'Imam sestru blizanku i ovo nije normalno, čudne ste zaista. Fuj', napisala je jedna djevojka. Druga je pak rekla da i ona dijeli sve sa svojom sestrom.

