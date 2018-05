'Balkanska' fešta u Berlinu: U javnom parku pekli 12 janjaca

Prošle nedjelje, policajci u Berlinu pozvani su na, za njihove pojmove, prilično neobičnu intervenciju. U parku Volkspark Friedrichshain okupilo se 150 ljudi i na 12 ražnjeva peklo janjce.

Prema priopćenju iz policije, objavljenom na njihovoj Facebook stranici, poziv jednog od zabrinutih građana glasio je otprilike ovako: 'Molim vas dođite u Volkspark Friedrichshain - Nekoliko ljudi nabilo je cijele ovce bez kože - na električni ražanj', piše njemački Build.

Tierischer #Notruf am Sonntag gg. 13:30 Uhr:



🗣️>>Sie müssen zum Volkspark #Friedrichshain kommen. Hier laden welche mehrere rohe Schafe - im Ganzen und ohne Haut - aus dem Auto<<



...der Rest ist Geschichte.



🐑https://t.co/ViAWqLp0re

^tsm pic.twitter.com/lS1sPzywUj — Polizei Berlin (@polizeiberlin) May 7, 2018



Čini se da je prizor koje je njemačku policiju dočekao u parku vjerojatno ih je šokirao više od samog sadržaja poziva - 12 ražnjeva s janjcima koji su cvrčali na vatri.

Oko njih okupljeno 150 ljudi, među kojima je bilo i djece koja su se igrala opasno blizu oko vrućih ražnjeva, priključenih na automobilske akumulatore.

Policija je prvenstveno imala primjedbe zbog žara na suhoj travi i automobilskih akumulatora u parku. Jedan od korisnika na Facebooku je ispod policijske objave objasnio da se roštilje vjerojatno organizirao povodom pravoslavnog Uskrsa.

Prema policijskoj evidenciji, većina od 150 prisutnih porijeklom je iz Bosne i Hercegovine, piše Bild.

Berlinski dnevnici, među kojima i Berliner Morgenpost, pišu da se radilo o osobama s njemačkim, bosanskohercegovačkim i hrvatskim državljanstvom.

Paljenje roštilja u nekim je parkovima dopušteno samo na određenim mjestima, no to se ne odnosi na travnate površine, kao što je bio slučaj u Berlinu. Za uništavanje travnjaka predviđene su kazne i do 5.000 eura.

U komentarima ispod objave ove vijesti na Facebook stranicama berlinske policije stoji da se radilo o Romima koji su u nedjelju slavili praznik Đurđevdan.