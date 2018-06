Brak im je trajao 6 dana, našla je drugog: 'Bolji je u krevetu...'

Slomljeni suprug na prodaju je stavio svoj vjenčani prsten samo šest dana nakon vjenčanja.

Saznao je da ga je supruga, tada još zaručnica, prevarila s prijateljem na svojoj djevojačkoj večeri, a romansa se nastavila još osam tjedana do vjenčanja.

