Burna rasprava na internetu: Otkud se stvore ove rupice na majicama? I ne, nisu moljci

Britanku su zbunile mnoge rupice koje su osvanule na odjeći. Odlučila je pitati na Redditu o čemu se radi.

'Kako da to popravim? Sitne rupice na mojoj omiljenoj majici. Poprilično je nova. Ne znam kako je došlo do ovoga', napisala je. Dobila je mnogo komentara na objavu. O svemu je pisao i The Mirror.

Foto: Reddit

- Možda je od patentnog zatvarača ili kopče remena? - napisala joj je jedna korisnica. Druga je sugerirala da su možda moljci u pitanju.

- Ma to je sigurno 'pojela' perilica rublja - pisali su drugi. Neki su je priupitali i ima li u kući mačku...

Četiri su teze kako nastaju rupice na odjeći, pisao je Miss7.

1. Moljci nisu

Moljci grickaju odjeću. Ali, moljci vole visokokvalitetne materijale poput vune i svile. Malo je vjerojatno da će biti zadovoljni standardnim pamučnim tkaninama. Dakle, ako nije riječ o džemperima i robi od čiste svile, moljci nisu krivci. Pamučne ili sintetičke majice ne jedu.

2. Perilica rublja - možda je, ali najvjerojatnije nije

Bi li perilica mogla biti krivac za nastajanje rupica? Jer, nekako se čini da se oštećenja pojavljuju tek nakon pranja pa posumnjamo da nam upravo perilica trga odjeću. No najbolje je to provjeriti tako da unutrašnjost prazne perilice dobro isprepipamo rukom: ima li kakvih oštrih mjesta, procijepa u kojima odjeća može zaglaviti i sl. Najvjerojatnije nema - oštećenje bubnja tek se u nekoliko slučajeva pokazalo odgovornim za stvaranje rupica. No, odjeću za vrijeme pranja mogu oštetiti gumbi, patentni zatvarači, zakovice (zato treba sve zakopčati prije pranja). Također, rupice koje su već postojale na odjeći mogu se tijekom pranja proširiti i postati vidljivije pa nam se zato čini da nam perilica 'jede' odjeću.

3. Gumbi - može biti, ako je na trbuhu

Možda nam majice deru gumbi, remeni, patentni zatvarači na hlačama ili oštri rubovi na radnoj plohi u visini trbuha na koju se naslanjamo? Stalno trenje napreže tkaninu pa se u konačnici stvaraju male rupe.

4. Proizvođači - najčešći krivci

Proizvođači to tako žele – naime, majice i topići izrađeni su od različitih vrsta pamuka. Odjeća od jeftinih materijala, od kratkog rezanog pamuka, koja se danas naširoko koristi, obično je sklonija rupama. Dakle, jesu li rupe ukalkulirane? Christian Kreiss, autor knjige 'Planirano trošenje', izjavio je: 'Definitivno je to tako planirano, jer takav važan parametar za proizvođača - trajnost, odnosno vijek trajanja robe – nije prepušten slučaju. Pretpostavljam da je određeno koliko bi majice trebale trajati.' I - kad ćemo morati kupiti novu, odnosno opet nekome omogućiti da na nama zaradi. Stručnjaci zaključuju da upravo kombinacija trenja i loše kvalitete uzrokuju rupe na majicama.