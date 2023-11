'Čekajte mene!': Australka kasnila na let pa istrčala na pistu i mahala pilotu da stane

Bizaran incident zabilježen je ovog tjedna u zračnoj luci u australskoj prijestolnici Canberri. Naime, jedna je žena zakasnila na let za Adelaide, ali umjesto da se pomiri sa sudbinom ona je istrčala na pistu i počela mahati posadi aviona koja se upravo spremala za polijetanje u nadi da će ju pustiti da uđe u zrakoplov.

Jedan od svjedoka opisao je cijelu situaciju kao ''blagi kaos''. Drugi putnici navode kako je "sreća što je pilot bio upozoren o tome što se događa ili ju je sam uočio i ugasio motor aviona".

POGLEDAJTE VIDEO:

- Očito je propustila let i odlučila da ga još uvijek može uhvatiti. Progurala se pored osoblja na vratima, otrčala na pistu i potrčala do aviona. Čudi me da je uspjela stići toliko daleko bez da ju je netko zaustavio - rekao je Simon Hales, jedan od putnika za NZ Herald.

Zračni promet bio je zaustavljen na 10 minuta nakon čega se sve vratilo u normalnu. Ženi nije bilo dopušteno da se ukrca u avion koji je odletio bez nje. Uhićena je i optužena zbog trčanja po pisti i ugrožavanja sebe i drugih. Glasnogovornik australske savezne policije rekao je da je ženi odbijeno puštanje uz jamčevinu. Očekuje se da će pred sud biti privedena u petak.