'Charlie me ugrizao': Evo gdje su danas legendarni dječaci...

U smislu društvenih mreža i interneta, 2007. godina bilo je vrijeme mnogo jednostavnije no danas. YouTube zvijezde još uvijek nisu bile svjetski poznati celebrityji, a Instagram nije niti postojao.

Howard Davies-Carr te je 2007. godine jednom prilikom, kao i inače, snimao svoja dva sina, za uspomenu. Na jednoj od snimaka tada trogodišnji Harry je čuvao jednogodišnjeg Charliea. Charlie ga je ugrizao jednom, a onda i drugi put kad je to Harryja poprilično zaboljelo.

- Charlie me ugrizao, opet, rekao je još u boli Harry ni ne znajući da će obojica zbog te rečenice tri godine kasnije postati svjetske zvijezde.

Naime, nakon što je otac snimku pokazao rodbini, neki od njih su ga molili da im ju pošalje mailom. Kako bi si olakšao posao, Howard je jednostavno video stavio na YouTube i svima slao linkove.

To je bilo u svibnju 2017. godine. Već u veljači 2008. godine, video je imao već 2,6 milijuna pregleda. U ožujku 12 milijuna. Do prosinca te godine video je postao 12. najgledaniji video na YouTubeu s čak 65 milijuna pregleda. U kolovozu 2009. godine 'Charlie bit my finger' postao je drugi najgledaniji video na YouTubeu, a već u listopadu tada najgledaniji video u povijesti YouTubea.

Danas, 12 godina kasnije, video je pregledan više od 870 milijuna puta.

Video im je promijenio živote

Iako nije poznato koliko je obitelj zaradila od videa, Howard Davies-Carr kaže da su njime osvojili 'meme-lutriju'. Novac od videa im je, kaže, omogućio da se odluče na još dvoje djece, da kupe kuću i da djeca idu u privatne škole.

Prije dvije godine, kada se obilježavala deseta godišnjica od uploadanja videa na YouTube brojni su mediji snimili priloge o njima. Charlie je tada objasnio da ga ne zanima 'internetska' karijera, a Harry je rekao da ga nešto takvo ne zanima.